Stand: 27.08.2024 12:34 Uhr Neuer Rekord beim Krankenstand in SH

In Schleswig-Holstein sind noch nie so viele Beschäftigte krank gewesen wie im ersten Halbjahr dieses Jahres. Nach Angaben der AOK NordWest lag der Krankenstand bei sieben Prozent. Die mehr als 300.000 AOK-NordWest-Versicherten fehlten demnach durchschnittlich an 12,7 Tagen im Job. Die häufigste Ursache waren Atemwegsinfektionen und Erkältungen. Den höchsten Krankenstand gab es laut AOK in der öffentlichen Verwaltung, den niedrigsten Krankenstand bei Banken und in der Land- und Forstwirtschaft.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.08.2024 | 12:00 Uhr