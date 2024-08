Stand: 23.08.2024 08:38 Uhr Neuer Müllwagen in Neumünster fährt mit Wasserstoff

Weniger Treibhausgase, weniger Lärm - die Stadt Neumünster stellt am Freitag ein wasserstoffbetriebenes Müllfahrzeug neu in Dienst. Laut Landeskoordinierungsstelle Wasserstoff ist es das landesweit dritte Projekt dieser Art. Lübeck betreibt aktuell einen Wasserstoff-Müllwagen und Neustadt in Holstein (Kreis Ostholstein) drei. Die Stadt Neumünster investiert in das wasserstoffbetriebene Abfallsammelfahrzeug rund eine Million Euro, so ein Sprecher.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.08.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Neumünster