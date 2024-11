Stand: 21.11.2024 15:38 Uhr Neue Mitglieder für Landesverfassungsgericht ernannt

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat am Mittwoch (20.11.) neue Mitglieder am Landesverfassungsgericht in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) ernannt. Es handelt sich um Marc Petit und Carsten Löbbert. Die beiden treten die Nachfolge von Christine Fuchsloch und Silke Schneider an, deren persönliche Stellvertreter sie zuvor waren. Fuchsloch ist seit dem 1. März Präsidentin des Bundessozialgerichts, Schneider (Grüne) seit dem 1. August schleswig-holsteinische Finanzministerin.

