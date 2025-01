Stand: 02.01.2025 08:18 Uhr Neue Leitung in Abschiebehafteinrichtung Glückstadt

Stefan Ruppert hat die Leitung der Abschiebehafteinrichtung in Glückstadt (Kreis Steinburg) am 1. Januar von Thomas Dönitz übernommen, der die Einrichtung seit sechs Monaten kommissarisch leitete. Ruppert war bereits in verschiedenen Justizvollzugsanstalten in Bayern tätig, darunter auch in der Abschiebehafteinrichtung in München. Im März 2022 übernahm er die Vollzugsleitung in der Einrichtung in Glückstadt. Seit Mitte 2024 war Stefan Ruppert bereits ständiger Stellvertreter der Leitung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.01.2025 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Steinburg