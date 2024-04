Stand: 02.04.2024 09:50 Uhr Neue Flensburger Flaniermeile: Bau im Zeitplan

Die neue Fördepromenade auf Höhe der Flensburger Fahrzeugbau-Gesellschaft nimmt Gestalt an. Eine etwa 570 Meter lange und fünf Meter breite Flaniermeile soll dort entstehen. Laut der Stadt Flensburg liegt der Bau genau im Zeitplan und soll bis 2025 fertiggestellt werden. Während der Bauarbeiten traten unerwartete Probleme auf, die die Baukosten in die Höhe trieben. So mussten Munitionsaltlasten beseitigt werden und Holzpfähle durch Stahlbetonpfähle ersetzt werden. Statt ursprünglich zwölf Millionen Euro belief sich die letzte Kostenschätzung auf rund 33 Millionen Euro. Der Großteil davon wird gefördert, der Eigenanteil der Stadt beträgt nach eigenen Angaben neun Millionen Euro.

