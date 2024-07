Stand: 31.07.2024 17:30 Uhr Neue Auszeichnung für Landgänse aus Dithmarschen

Gänse, die in Dithmarschen geboren sind, bekommen von nun an eine Auszeichnung: Die EU-Kommission verleiht der alten Landgänseart das Gütesiegel "Geschützte geografische Angabe". Das neue Qualitätslabel garantiert, dass die norddeutsche Spezialität auch wirklich aus der Region kommt - sowie auch ein Teil des Futters der Tiere. So heißt es in der Mitteilung der EU-Kommission. Die Aufzucht der Elterntiere sowie das Schlüpfen der Gänse müssen in Dithmarschen stattfinden. Das EU-Qualitätslabel haben die Gänse zum Beispiel mit Spreewälder Gurken und dem Beelitzer Spargel gemeinsam.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen