Stand: 27.02.2024 11:58 Uhr Neue Ausstellung im Lübecker Günter Grass-Haus

Die neue Sonderausstellung des Günter Grass-Hauses „Grass TANZBAR“ zeigt vom 27. März an die Leidenschaft des Schriftstellers für den Tanz. Neben zahlreichen Bildern, Plastiken und Manuskripten soll es eine Drehbühne mit einer Bar in der Ausstellung geben, das teilte eine Sprecherin der Lübecker Museen mit. Zur Ausstellungseröffnung in der Kulturwerft Gollan werden das Künstlerkollektiv „SPIELKINDER“ rund um Schauspieler Charly Hübner und seine Frau Lina Beckmann, die Artistin Ea Paravicini und der DJ Dr. Motte erwartet.

