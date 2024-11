Stand: 15.11.2024 15:35 Uhr Naturschutzverbände treten Allianz für Gewässerschutz bei

Die Naturschutzverbände NABU und BUND sind der Allianz für Gewässerschutz in Schleswig-Holstein beigetreten. Das teilte das Umweltministerium in Kiel mit. Ziel des seit 2013 bestehenden Bündnisses ist es, die Nährstoffeinträge in Grundwasser und Gewässer zu vermindern.

Umweltstaatssekretärin Katja Günther (Grüne) sagte, mit dem Beitritt der Naturschutzverbände gewinne die Allianz weitere Partner mit wertvoller Expertise in den Bereichen Klima, Natur- und Gewässerschutz. Zu den anderen Partnern des Zusammenschlusses gehören das Landwirtschaftsministerium, der Bauernverband, der Landesverband der Wasser- und Bodenverbände und der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft.

