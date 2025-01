Stand: 16.01.2025 10:18 Uhr Naturschutzgebiet Wesseker See wird von invasiven Pflanzen befreit

Im Naturschutzgebiet Wesseker See bei Weißenhäuser Strand (Kreis Ostholstein) lässt die Stiftung Naturschutz auf einer Fläche von 17 Hektar zahlreiche Pflanzen entfernen. In der Dünenlandschaft haben sich in den vergangenen Jahren Pflanzen und Bäume ausgebreitet, die nicht in der Region heimisch sind und Dünengräser verdrängen.

Laut der Stiftung Naturschutz würden Zauneidechsen, Schmetterlinge, Insekten und seltene Pflanzen wie das Sumpf-Herzblatt von den künftig helleren Lichtverhältnissen profitieren. Die Baggerarbeiten beginnen am kommenden Montag und dauern bis Ende Februar.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein