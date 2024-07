Stand: 29.07.2024 16:21 Uhr Nächtliche Bauarbeiten auf der A1 bei Lübeck

Autofahrer auf der A1 müssen sich von Dienstag an auf nächtliche Behinderungen einstellen. Zwischen Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) und Lübeck werden in den nächsten vier Wochen 25 Betonplatten saniert. Laut Autobahn GmbH des Bundes können Autofahrerinnen und Fahrer in der Zeit zwischen 20 und 6 Uhr nur auf einem Fahrstreifen an der Baustelle vorbeifahren. Tagsüber gibt es diese Beschränkung jedoch nicht.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 16:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.07.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein