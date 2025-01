Stand: 31.01.2025 10:29 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Arbeiten für Ostküstenleitung gehen voran

Die Arbeiten am dritten und letzten Bauabschnitt der Ostküstenleitung starten laut Betreiber Tennet am Freitag. Dieser führt von Lübeck nach Ostholstein. Im ersten Abschnitt zwischen Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) und Lübeck hat Tennet nach eigenen Angaben inzwischen 108 von insgesamt 115 neuen Strommasten aufgestellt. Ab 2027 soll über die Ostküstenleitung Strom, der an den Küsten unter anderem durch Windenergie gewonnen wird, von Ostholstein über den Kreis Segeberg bis nach Hamburg transportiert werden. | NDR Schleswig-Holstein 31.01.2025 08:30 Uhr

Sperrung auf der A21 bei Bad Oldesloe

Die A21 ist in Richtung Kiel zwischen Tremsbüttel und Bad Oldesloe Süd (beide Kreis Stormarn) für mehrere Stunden gesperrt gewesen. Am Donnerstagnachmittag hatte es dort einen Unfall mit einem Lkw gegeben. Dieser kippte auf die Mittelleitplanke und verteilte mehrere Tonnen Kies auf der Fahrbahn. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Am Freitagmorgen wurde die Strecke wieder freigegeben. Wegen der Reparaturarbeiten an der Mittelleitplanke ist jedoch bis Montag in beide Richtungen nur eine Spur frei. | NDR Schleswig-Holstein 31.01.2025 08:30 Uhr

VVH-Beschäftigte streiken: Busausfälle in Südholstein

In Südholstein fahren am Freitag weniger Busse als üblich. Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) zu einem 24-stündigen Warnstreik aufgerufen. Laut Sprecher Lennart Meyer sind die meisten VHH-Busse in den Kreisen Segeberg, Pinneberg, Stormarn und Herzogtum-Lauenburg auf dem Hof stehen geblieben. Einige Verbindungen können trotzdem stattfinden, zum Beispiel im Schülerverkehr. Busreisende sollten sich vorab auf der Website des HVV informieren. | NDR Schleswig-Holstein 31.01.2025 08:30 Uhr

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 08.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

