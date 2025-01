Stand: 21.01.2025 08:27 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Standortsuche für neue Feuerwache in Norderstedt vertagt

Die Entscheidung über den Neubau einer Feuerwache für die Berufsfeuerwehr in Norderstedt (Kreis Segeberg) ist vertagt. Am Montagabend (20.01.) hatte der Hauptausschuss der Stadt über das Millionenprojekt gesprochen. Zur Wahl stehen eine umfangreiche Sanierung am Standort in der Stormarnstraße in Harksheide oder eine komplett neue Wache in der Ulzburger Straße. Im Februar sind laut dem Amtsleiter die Kosten und die Verkehrsanbindung der neuen Wache Thema im Hauptausschuss. Mit einer finalen Entscheidung rechnet er nicht vor März. | NDR Schleswig-Holstein 21.01.2025 08:30 Uhr

Mutmaßliche Brandstiftung in Klein Rönnau: Urteil gefallen

Vor dem Kieler Landgericht ist das Urteil gegen einen mutmaßlichen Brandstifter gefallen. Der Angeklagte, der 2024 in Klein Rönnau (Kreis Segeberg) mehrere Feuer auf einem Hof gelegt hat, wurde zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt. Der 31-Jährige soll außerdem in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht werden. Ein Gutachten hatte ihm eine psychische Störung bescheinigt. Als schuldunfähig gilt er aber nicht. Der Mann wohnte selbst in einer Wohnung für sozial benachteiligte Menschen. Auf dem Hof hatte er die Feuer gelegt. | NDR Schleswig-Holstein 21.01.2025 08:30 Uhr

Pinneberger Restaurant erneut vom Restaurantführer "Gault&Millau" ausgezeichnet

Das Restaurant Rolin aus Pinneberg wurde erneut vom Restaurantführer "Gault&Millau" ausgezeichnet. Der Restaurantführer hat dem Restaurant zwei schwarze Kochhauben verliehen. Es ist das einzige Restaurant in Südholstein, das von "Gault&Millau" ausgezeichnet wurde. Die Kochhauben gelten in der Spitzengastronomie neben den Sternen des "Guide Michelin" als eine der wichtigsten Auszeichnungen. | NDR Schleswig-Holstein 21.01.2025 08:30 Uhr

Elmshorn: Zwei Verdächtige nach Angriff in Silvesternacht festgenommen

Nach einem Angriff in der Silvesternacht auf einen 28-jährigen Mann in Elmshorn (Kreis Pinneberg) hat die Polizei nun zwei Verdächtige festgenommen. Die beiden 18-Jährigen sitzen laut Polizei in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen wegen der Brutalität des Angriffs versuchten Totschlag vor. In der Nacht sei es demnach vor einem Kiosk zu einem Streit gekommen. Ein 28-Jähriger wollte den Ermittlungen zufolge weggehen. Einer der Verdächtigen habe den Mann dann zu Boden gerissen und ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Zweite habe ihm mit großer Wucht ins Gesicht und gegen den Kopf getreten. | NDR Schleswig-Holstein 20.01.2025 19:00 Uhr

