Stand: 13.01.2025 09:11 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Zwischen Hamburg und Ellerau: Sperrung der AKN-Linie 1

Auf der AKN und zukünftigen S5-Bahnstrecke beginnt am Montag (13.1.) eine neue Bauphase. Die Sperrung zwischen Hamburg und Ellerau (Kreis Segeberg) wird erweitert - es fahren keine Züge mehr. Dafür setzt die AKN Busse ein. Für die Bauarbeiten sind in Ellerau auch die Stettiner Straße und der Fußgängertunnel gesperrt. Auf den Ausweichstrecken B4, A23 und rund um Quickborn (Kreis Pinneberg) kann es in den nächsten Wochen voller werden. Die Bauarbeiten sind bis Ende Februar geplant. | NDR Schleswig-Holstein 13.01.2025 08:30 Uhr

RE 71: Zugausfälle bei der Nordbahn

Bei der Nordbahn gibt es von Montagabend (13.1.) an Sperrungen und Zugausfälle. Die Verbindungen der RE71 werden ab Pinneberg (Kreis Pinneberg) ab 20 Uhr durch Busse ersetzt. Grund sind laut Nordbahn Stellwerks- und Gleisbauarbeiten. Die Arbeiten sollen bis Sonntag (19.1.) abgeschlossen sein. | NDR Schleswig-Holstein 13.01.2025 08:30 Uhr

Bundestagswahl: Wahlberechtigte können Briefwahl beantragen

Von Montag an können Wahlberechtigte vielerorts in Südholstein ihre Briefwahlunterlagen für die Bundestagswahl am 23. Februar beantragen. In Norderstedt, Bad Bramstedt und Bad Segeberg (alle Kreis Segeberg) können Wahlberechtigte hierfür eine E-Mail an die Stadt schreiben. In Pinneberg und Rellingen (Kreis Pinneberg) gibt es einen Online-Antrag auf den Internetseiten. Und in Ahrensburg (Kreis Stormarn) kann ein Antrag auf Briefwahl heruntergeladen werden. Alle Städte und Gemeinden weisen daraufhin, dass jetzt auch die Wahlbenachrichtigungsbriefe verschickt werden, mit denen man ebenfalls seine Briefwahlunterlagen beantragen kann. | NDR Schleswig-Holstein 13.01.2025 08:30 Uhr

Autobahnkreuz Bargteheide: 59 Stunden-Sperrung aufgehoben

Die Abrissarbeiten einer maroden Brücke am Autobahnkreuz Bargteheide (Kreis Stormarn) sind beendet. Die Autobahnen 1 und 21 sind wieder frei. Für die Abrissarbeiten war die Autobahn für 59 Stunden voll gesperrt. Während der Sperrung wurde der Verkehr laut Autobahn GmbH weiträumig umgeleitet. Frei ist die Strecke seit Montagmorgen 6 Uhr. Ende vergangenen Jahres war bereits eine Behelfsbrücke an gleicher Stelle eingerichtet worden. | NDR Schleswig-Holstein 13.01.2025 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 08.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.01.2025 | 08:30 Uhr