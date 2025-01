Stand: 03.01.2025 07:45 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Glätteunfall auf der A23

Bei einem Unfall auf der A23 zwischen Horst/Elmshorn (Kreis Pinneberg) und Hohenfelde (Kreis Steinburg) ist ein Auto am Freitagmorgen auf der glatten Straße mit einem LKW kollidiert. Die Autobahn war für etwa 30 Minuten voll gesperrt. Die Autofahrerin kam ins Krankenhaus. Insgesamt sorgen Schnee und Glätte für schwierige Straßenverhältnisse. Die Rettungsleitstellen sprechen trotzdem noch von einer ruhigen Lage. Demnach hat es in der Nacht und am Morgen nur wenige wetterbedingte Unfälle gegeben.| NDR Schleswig-Holstein 03.01.2025 08:30 Uhr

Mutmaßliche Drogenküche in Elmshorn entdeckt

Nach einem Rettungseinsatz in Elmshorn (Kreis Pinneberg) ermittelt die Polizei wegen einer mutmaßlichen Drogenküche. Die Rettungskräfte waren am Donnerstagabend zunächst wegen eines medizinischen Notfalls in eine Elmshorner Wohnung gerufen worden. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort einen starken Ammoniak-Geruch fest und alarmierten die Feuerwehr. Die Gefahrgutspezialisten der Feuerwehr Elmshorn entsorgten das Ammoniak und säuberten die Wohnung. Die Polizei ermittelt, ob mit dem Ammoniak möglicherweise Drogen hergestellt wurden. | NDR Schleswig-Holstein 03.01.2025 08:30 Uhr

Weihnachtsbäume werden ab Montag abgeholt

In Südholstein startet in der kommenden Woche die Abholung der Weihnachtsbäume. Im Kreis Stormarn findet diese ab dem 6. Januar mit der normalen Biotonnenentleerung statt. Im Kreis Pinneberg werden die Bäume in vielen Städten und Gemeinden ab dem 7. Januar an Sammelstellen abgeholt. Und im Kreis Segeberg startet die Abholung dann am 10. Januar. Die konkreten Termine und Sammelstellen werden von den Abfallwirtschaften der Kreise veröffentlicht. Wichtig: Der Baum muss für die Entsorgung komplett frei von Weihnachtskugeln und anderem Schmuck sein. Alternativ können die Bäume auch kostenlos auf den Wertstoffhöfen abgegeben werden. | NDR Schleswig-Holstein 03.01.2025 08:30 Uhr

