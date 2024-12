Stand: 27.12.2024 08:30 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Durchwachsene Bilanz von den Weihnachtsmärkten in Südholstein

Die Weihnachtsmarkt-Betreiber in Südholstein ziehen eine durchwachsene Bilanz. Der Anschlag von Magdeburg habe die Stimmung überschattet, so die Verantwortlichen von Wedel bis nach Bad Oldesloe. Dennoch sind die Weihnachtsmärkte in den Kreisen Segeberg, Pinneberg und Stormarn friedlich zu Ende gegangen. Die Polizei nannte bis auf ein paar Fälle von Kleinkriminalität keine besonderen Vorkommnisse. Die Einnahmen an den Ständen in Norderstedt und Elmshorn seien stabil - trotz teurer Rohstoffe und Lebensmittel. | NDR Schleswig-Holstein 27.12.2024 08:30 Uhr

500.000 Glücksklee-Pflanzen aus Gönnebek ausgeliefert

Mit den Weihnachtsfeiertagen ist auch die wohl stressigste Zeit des Jahres das für Team der Gärtnerei Bull aus Gönnebek (Kreis Segeberg) zu Ende gegangen. Die etwa 30 Angestellten und Aushilfen haben in den vergangenen Tagen etwa eine halbe Million Glücksklee-Pflanzen in Kisten und Container verpackt. Die Pflanzen stehen nun in ganz Deutschland in den Läden. | NDR Schleswig-Holstein 27.12.2024 08:30 Uhr

Wahlstedt: Letzte Produktionstage für Grundfos

In Wahlstedt im Kreis Segeberg laufen die letzten Tage beim Pumpenhersteller Grundfos. Im April hatte das Unternehmen angekündigt, seinen Standort in der Kleinstadt zu schließen und die Produktion bis Ende 2026 nach Osteuropa verlagern zu wollen. Etwa 500 Arbeitsplätze fallen in Wahlstedt weg, dazu ein großer Teil der Gewerbesteuer. | NDR Schleswig-Holstein 27.12.2024 08:30 Uhr

