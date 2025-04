Stand: 07.04.2025 14:48 Uhr Frühere KZ-Sekretärin Irmgard F. ist tot

Die ehemalige Sekretärin am KZ Stutthof, Irmgard F., ist nach NDR Informationen im Alter von 99 Jahren gestorben. Zuerst hatte der SHZ berichtet. Irmgard F. lebte zuletzt in einem Seniorenheim in Quickborn im Kreis Pinneberg. Sie hatte von 1943 bis 1945 im KZ Stutthof bei Danzig als einzige Stenotypistin für den Kommandanten des Lagers gearbeitet. Das Landgericht Itzehoe verurteilte sie zu zwei Jahren auf Bewährung, weil sie sich der Beihilfe zum Mord in 10.505 Fällen sowie Beihilfe zum versuchten Mord in fünf Fällen schuldig gemacht hatte. Der Bundesgerichtshof in Leipzig bestätigte dieses Urteil im August vergangenen Jahres.

Der Stutthof-Prozess hatte weltweit für Aufsehengesorgt, da Irmgard F. aufgrund ihres hohen Alters als eine der letzten Täterinnen der NS-Zeit galt.

