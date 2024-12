Stand: 18.12.2024 08:30 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Kreis Stormarn: Polizei fahndet nach mutmaßlichem Messerstecher

Die Polizei fahndet im Kreis Stormarn nach einem mutmaßlichen Messerstecher. Nach Polizeiangaben war der 22-Jährige nach einem Streit mit seinem Arbeitgeber am Dienstagmorgen bei seiner Arbeit in Hoisdorf erschienen. Dort soll er ohne weitere Ankündigung einen 57-Jährigen mit einem Messer angegriffen haben. Als die Polizei eintraf, sei der Verdächtige bereits geflüchtet. Wohnungsdurchsuchungen in Ahrensburg und Hoisdorf blieben erfolglos. Das Opfer kam in ein Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 22-Jährige bereits am Montagnachmittag mit den beiden Geschäftsführern seines Arbeitgebers in eine Auseinandersetzung über die erhaltene Lohnzahlung geraten sein. | NDR Schleswig-Holstein 18.12.2024 08:30 Uhr

"Nummer gegen Kummer" sucht ehrenamtliche Mitarbeitende im Kreis Stormarn

Im Kreis Stormarn sucht die Beratungsstelle des Kinderschutzbundes Ehrenamtliche für die "Nummer gegen Kummer". Wer sich mit seinen Problemen alleine fühlt, der kann die "Nummer gegen Kummer“ anrufen. Dort gehen Ehrenamtliche ans Telefon und helfen in einem Beratungschat, erklärt Ulrike Glies von der Beratungsstelle des Kinderschutzbundes. Interessierte können sich telefonisch beim Kinderhaus Blauer Elefant in Bargteheide melden. | NDR Schleswig-Holstein 18.12.2024 08:30 Uhr

Haseldorfer Binnenelbe: Boden in Naturschutzgebiet speichert viel CO2

Im Naturschutzgebiet Haseldorfer Binnenelbe im Kreis Pinneberg leben nicht nur einige bedrohte Tier- und Pflanzenarten - auch der Boden in dem Bereich ist einzigartig. Das haben Forscherinnen der Universität Hamburg in den vergangenen Jahren untersucht. Erste Ergebnisse zeigen, dass der Boden viel klimaschädliches CO2 speichern kann. Gleichzeitig gibt er aber auch klimaschädliche Gase wie zum Beispiel Methan frei. Das Forschungsprojekt läuft noch bis 2029. | NDR Schleswig-Holstein 18.12.2024 08:30 Uhr

Start von hvv hop in Siek und Braak (Stormarn)

Ein Sammeltaxi per Handy-App bestellen anstatt auf den Bus zu warten: Das geht jetzt auch in den Gemeinden Siek und Braak (beide Kreis Stormarn). Das Sammeltaxi per App ist ein Service des Hamburger Verkehrsverbund (HVV). Die Elektro-Shuttles sollen die Menschen dazu bewegen, das eigene Auto stehen zu lassen. In Ahrensburg fährt der sogenannte HVV hop im neuen Jahr nicht mehr - aus Kostengründen heißt es. | NDR Schleswig-Holstein 18.12.2024 08:30 Uhr

