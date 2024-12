Stand: 16.12.2024 09:22 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Fahrplanwechsel: Einige Verbindungen in den Randzeiten gestrichen

Mit dem aktuellen Fahrplanwechsel wurden einzelne Verbindungen gerade in den Randzeiten gestrichen. Das betrifft nachts zum Beispiel die Strecken Itzehoe - Elmshorn - Hamburg, Hamburg - Bad Oldesloe und weiter nach Lübeck. Auch auf der Strecke zwischen Kiel und Hamburg fahren nachts weniger Züge und die S3 zwischen Pinneberg und Hamburg fährt sonntags nur noch im 20-Minuten-Takt. Im Hamburger ÖPNV tritt außerdem das ausgeweitete und dauerhafte Waffenverbot in Kraft. Auf Hamburger Gebiet darf man beispielsweise in Fahrzeugen des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV) keine Messer oder Schusswaffen mehr bei sich tragen. | NDR Schleswig-Holstein 16.12.2024 08:30 Uhr

Mit zunehmendem Alter wird die Jobsuche immer schwieriger

Wer älter als 50 ist, hat es auch in Schleswig-Holstein häufig schwer, einen neuen Job zu finden. Das belegen Zahlen der Arbeitsagentur. Zudem gibt es viele Fälle von Alterdiskriminierung in der Arbeitswelt im Land. Bei Älteren wird laut der zuständigen Stelle viel häufiger die Leistungsbereitschaft in Frage gestellt. Immer mehr Unternehmen in Südholstein schließen sich deshalb der Charta der Vielfalt an. Damit versprechen die Firmen wie zum Beispiel die AKN aus Kaltenkirchen oder die Kfz Zulassung Kroschke in Ahrensburg ein faires Arbeitsumfeld für alle. | NDR Schleswig-Holstein 16.12.2024 08:30 Uhr

