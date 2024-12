Stand: 13.12.2024 08:30 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

A21 am Kreuz Bargteheide gesperrt

Autofahrer müssen sich laut Autobahn GmbH ab Freitagabend bis voraussichtlich Montagmorgen um 6 Uhr auf Verkehrsbehinderungen rund um das Kreuz Bargteheide (Kreis Stormarn) in Richtung Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) einstellen. Grund sind Arbeiten an einer Behelfsbrücke. Laut Autobahn GmbH sind die Bauarbeiten nur unter Sperrung der Fahrbahn in Richtung Süden möglich. Die Umlegung des Verkehrs auf die Umleitungsstrecke beginnt am Freitagabend ab 19 Uhr. Da die Arbeiten witterungsabhängig sind, können kurzfristige Änderungen der angegeben Zeiten erfolgen, heißt es. | NDR Schleswig-Holstein 13.12.2024 08:30 Uhr

Holsteiner Junghengstkörung findet wieder in Elmshorn statt

Pferdeliebhaber und Züchter aus aller Welt kommen am Freitag und Sonnabend wieder in Elmshorn (Kreis Pinneberg) zusammen. In der Fritz-Tiedemann-Halle werden findet die Junghengstkörung statt. Am Freitag geht es um die Präsentation der aussichtsreichsten Zuchtpferde, bevor am Sonnabend die sogenannte Körung stattfindet - also die Zulassung zur Zucht. Zum Abschluss der Traditionsveranstaltung wird dann bei der Auktion für die Zuchthengste geboten. Geboten werden kann vor Ort, aber auch per Telefon oder online. Die Holsteiner Junghengstkörung findet zum zweiten Mal in Elmshorn statt, früher war sie in Neumünster. | NDR Schleswig-Holstein 13.12.2024 08:30 Uhr

