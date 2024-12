Stand: 12.12.2024 08:59 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Mann verabreicht 14-Jährigem Drogen: Bewährungsstrafe

Ein 46-Jähriger ist am Mittwoch vom Amtsgericht Bad Segeberg (Kreis Segeberg) zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten verurteilt worden. Das Gericht sah es einer Sprecherin zufolge als erwiesen an, dass der Mann einem 14-Jährigen Drogen gegeben hat. Der Mann soll MDMA in Eistee aufgelöst haben und mit dem Kind mehrere Joints geraucht haben. Die Drogen haben bei dem Jugendlichen zu einem Atemstillstand und einer Herzinsuffizienz geführt. Er musste intensiv-medizinisch versorgt werden. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2024 08:30 Uhr

Zwei Südholsteinerinnen gewinnen bei Deutscher Meisterschaft im Handwerk

Die Glaserin Hanna Steensen, gebürtig aus Ellerau im Kreis Segeberg, hat die Deutsche Meisterschaft im Handwerk für sich entschieden. Gleich vier junge Talente aus dem Bezirk der Handwerkskammer Lübeck landeten auf dem ersten Platz, teilte die Handwerkskammer mit. Hanna Steensen hat ihre Ausbildung bei einer Glaserei in Quickborn (Kreis Pinneberg) gemacht. Ihr Gesellenstück, für das die 23-Jährige ausgezeichnet wurde, war eine gläserne Mickey-Maus-Figur. Auch eine Schilder- und Lichtreklameherstellerin aus Pinneberg (Kreis Pinneberg) war unter den Gewinnern und Gewinnerinnen, die alle am 7. Dezember in Berlin geehrt wurden. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2024 08:30 Uhr

S1 von Wedel nach Rissen: Bahnreisende schützen Frau vor Angriff

Mehrere Bahnreisende haben sich am Mittwochmorgen schützend vor eine Frau gestellt, die von einem 39-Jährigen bedroht wurde. Sie soll laut Bundespolizei in der S1 von Wedel (Kreis Pinneberg) nach Rissen von dem Mann nach einer verbalen Auseinandersetzung angegriffen worden sein. Er habe versucht, sie zu schlagen. Einige Bahnreisende sollen sehr schnell eingegriffen haben, sodass laut Polizei die 25-Jährige nicht getroffen wurde. "Die Bahnreisenden haben mutig und mit Augenmaß gehandelt. Genauso wollen wir das haben: Wichtig ist bei der Zivilcourage, dass man nicht wegschaut, sich aber auch nicht selbst in Gefahr bringt", sagt Polizeisprecher Woldemar Lieder. Er spricht von einem "Paradebeispiel für Zivilcourage". Nach derzeitigem Sachstand sollen sich die Frau und der Mann nicht kennen. Gegen den 39-jährigen Mann wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eröffnet. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2024 08:30 Uhr

