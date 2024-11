Stand: 28.11.2024 09:06 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Unwetter beschäftigt Feuerwehr vor allem im Kreis Pinneberg

Viel Regen in Südholstein hat in der Nacht für viel Arbeit für die Feuerwehren in der Region gesorgt. Rund 20 Einsätze gab es laut Leitstelle in den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn. Die meisten davon wegen umgekippter Bäume oder Ästen auf den Straßen, Menschen wurden nicht verletzt. Die größten Einsätze gab es im Kreis Pinneberg, in Rellingen stand eine Unterführung der A23 unter Wasser. In Halstenbek sind Feuerwehrleute zum Umspannwerk ausgerückt, weil auch das mit Wasser vollgelaufen war. Die Freiwillige Feuerwehr Quickborn war am Mittwochabend rund drei Stunden in einem Wohngebiet an der Pinneberger Straße im Einsatz. Dort war Wasser von einem Feld über die Straße in Gräben gelaufen, so die Leitstelle. Das Wasser drohte dort, in die Wohnhäuser zu laufen. | NDR Schleswig-Holstein 28.11.2024 08:30 Uhr

Richtfest für neues Rathaus in Elmshorn

In Elmshorn (Kreis Pinneberg) wird an diesem Donnerstag Richtfest für das neue Rathaus gefeiert. Das Verwaltungsgebäude, das im Stadtteil Krückau-Vormstegen entsteht, wird rund 10.000 Quadratmeter groß. Elmshorns Oberbürgermeister Volker Hatje (parteilos) spricht von einem Vorzeigebau in Sachen Nachhaltigkeit und kündigt 190 Büros an. Insgesamt 54 Millionen Euro werden kalkuliert. Laut Hatje soll das "Null-Energie-Haus" besonders sparsam beim Heizen sein. Zum Einsatz kommen auch Photovoltaikanlagen. Die Planungen laufen seit mehr als zehn Jahren, der Bezug ist für 2028 geplant. Der Bedarf für einen Neubau ist laut Hatje besonders am alten Rathaus erkennbar: Das Gebäude sei derzeit für rund die Hälfte des städtischen Energiebedarfs verantwortlich. | NDR Schleswig-Holstein 28.11.2024 08:30 Uhr

