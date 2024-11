Stand: 20.11.2024 09:13 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Tanja Scholz und Julia Bröcker als Sportlerin des Jahres nominiert

Die Abstimmung über die Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2024 in Schleswig-Holstein ist gestartet. Jeweils fünf Frauen, Männer und Mannschaften stehen zur Wahl, darunter Schwimmerin Tanja Scholz aus Elmshorn (Kreis Pinneberg) und Triathletin Julia Bröcker aus Groß Niendorf (Kreis Segeberg). Das Voting läuft bis zum 13. Dezember. Die Ehrung wird jährlich vom Landessportverband durchgeführt. NDR Schleswig-Holstein ist Medienpartner. | NDR Schleswig-Holstein 20.11.2024 08:30 Uhr

Haushaltsbefragung Bad Oldesloe: Große Zufriedenheit mit Wohnort

Die Menschen in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) sind größtenteils zufrieden mit ihrem Zuhause. Das zeigen die Ergebnisse der Haushaltsbefragung Wohnen, die am Dienstag (19.11.) vorgestellt wurden. Mehr als 80 Prozent der Befragten gaben demnach an, mit ihrem Wohnumfeld und -standort zufrieden zu sein. Am häufigsten kritisiert wurde das Einzelhandelsangebot oder die Gestaltung der Innenstadt. Im Rahmen des Stadtdialogs konnten Bürgerinnen und Bürger am Dienstagabend ihre Ideen für die künftige Stadtentwicklung einbringen. Rund 100 Menschen waren daran beteiligt. Bis 2040 werden In Bad Oldesloe laut Haushaltsbefragung bis zu 990 neue Wohneinheiten benötigt. | NDR Schleswig-Holstein 20.11.2024 08:30 Uhr

Lehrkräfte protestieren gegen geplante Kürzungen bei Bildungsausgaben

Die Pläne der Landesregierung, im Haushalt 2025 die Ausgaben für die Bildung zu kürzen, sorgen bei Lehrerinnen und Lehrern in Südholstein für Unverständnis und Ärger. Der Bildungsbereich sei ohnehin schon unterfinanziert, kritisiert Jannik Duggen. Der Gemeinschaftsschullehrer aus Wahlstedt (Kreis Segeberg) nimmt am Mittwoch (20.11.) an einer Protestaktion der Gewerkschaft GEW vor dem Landeshaus in Kiel teil. Er befürchtet eine Mehrbelastung für Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler und damit auch schlechtere Ergebnisse im Bildungsbereich. GEW-Mitglieder hatten symbolisch "den letzten Cent für die Bildung" im Land gesammelt und wollen die eingesammelten Centstücke an Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) übergeben. | NDR Schleswig-Holstein 20.11.2024 08:30 Uhr

