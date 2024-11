Stand: 18.11.2024 08:31 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Bürgermeisterwahl in Wedel: Stichwahl muss entscheiden

Bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag in Wedel (Kreis Pinneberg) konnte keiner der vier Kandidaten die erforderliche absolute Mehrheit erreichen. Damit gibt es nun eine Stichwahl am 8. Dezember. Die meisten Stimmen bekam Julia Fisauli-Aalto von der CDU mit 49,1 Prozent. Damit ist die amtierende kommissarische Bürgermeisterin nur ganz knapp an der absoluten Mehrheit vorbeigeschlittert. Sie tritt in der Stichwahl gegen den parteilosen Timo Steyer an. Auf ihn fielen im ersten Wahlgang 22,1 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 41,6 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 18.11.2024 08:30 Uhr

81-Jährige bei Verkehrsunfall in Henstedt-Ulzburg schwer verletzt

Bei einem Unfall in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) ist am Sonntagabend eine 81-jährige Frau schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte sie nach dem Gottesdienst gegen 18.30 Uhr die Schulstraße überqueren. Eine Autofahrerin hat sie mutmaßlich übersehen und erfasst. Die 81-Jährige war unter dem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Gegen 19.30 Uhr war der Einsatz für die etwa 50 Rettungskräfte beendet. Welche Rolle auch die schlechten Sichtverhältnisse bei dem Unfall gespielt haben, sollen jetzt die Ermittlungen der Polizei zeigen. | NDR Schleswig-Holstein 18.11.2024 08:30 Uhr

Eintracht Norderstedt mit Befreiungsschlag in Regionalliga

Der Eintracht Norderstedt (Kreis Segeberg) ist am Sonntag unter Interimstrainer Jörn Großkopf der Befreiungsschlag geglückt. Das Team konnte sich mit 3:2 gegen die zweite Mannschaft vom SV Werder Bremen durchsetzen. In der vergangenen Woche hatte sich der abstiegsbedrohte Fußball-Regionalligist von seinem Trainer getrennt. Norderstedt steht jetzt auf dem 16. Tabellenplatz. In den nächsten Tagen möchte der Verein einen neuen Trainer vorstellen. | NDR Schleswig-Holstein 18.11.2024 08:30 Uhr

