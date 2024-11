Stand: 13.11.2024 08:23 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Eintracht Norderstedt trennt sich von Trainer Jean-Pierre Richter

Fußball-Regionalligist Eintracht Norderstedt (Kreis Segeberg) hat sich von Trainer Jean-Pierre Richter getrennt. In der vergangenen Saison übernahm er erst im März und schaffte so noch den Klassenerhalt. Nach zuletzt aber nur acht Punkten in den vergangenen 14 Ligaspielen steht die Eintracht jetzt auf dem letzten Platz der Tabelle. Vom Vereinspräsidium heißt es: "Die Auftritte der Mannschaft lassen uns keine andere Wahl, als auf der Position des Trainers einen neuen Impuls zu setzen." Übergangsweise soll der bisherige U23-Trainer Jörn Großkopf kommen, bis eine dauerhafte Lösung gefunden wird. | NDR Schleswig-Holstein 13.11.2024 08:30 Uhr

Jäger im Kreis Pinneberg schießen auf Waschbären und Nutrias

Über Schüsse von Jägern und Jägerinnen haben sich im Kreis Pinneberg laut einer Sprecherin vermehrt Menschen bei der Unteren Jagdbehörde beschwert. Es soll in den letzten Wochen und Monaten nachts und zum Teil auch in der Nähe von Wohngebieten geschossen worden sein. Die Jagdbehörde hat auf die Beschwerden reagiert: Jäger seien wichtig, um das ökologische Gleichgewicht zu erhalten. Im Moment würden nämlich vor allem eingeschleppte Arten wie Waschbären, Marderhunde oder Nutrias gejagt. Die Sorge einiger aus der Bevölkerung, dass auch Haustiere bei der Jagd erschossen werden könnte, reagiert die Kreissprecherin beruhigend: Im Kreis Pinneberg sei noch nie eine Hauskatze von Jägern oder Jägerinnern erschossen worden. | NDR Schleswig-Holstein 13.11.2024 08:30 Uhr

Undercover-Einsatz in Elmshorn: Minderjährige kauft Tabakwaren

In Elmshorn (Kreis Pinneberg) haben Kriminalpolizei und Ordnungsamt eine minderjährige "Testkäuferin" undercover in Geschäfte begleitet. Sie sollte Tabakwaren und E-Zigaretten kaufen. In fünf von sieben Geschäften hätte sie die Waren ohne weiteres bekommen. Auf die Geschäftsinhaber warten laut Polizei nun empfindliche Geldbußen. Denn gemäß Jugendschutz ist der Kauf von Zigaretten oder anderen Tabakwaren erst ab 18 Jahren erlaubt. | NDR Schleswig-Holstein 13.11.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.11.2024 | 08:30 Uhr