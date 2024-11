Stand: 07.11.2024 08:35 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

IG Metall ruft zu Warnstreiks auf: Kundgebung bei Grundfos

Die IG Metall Küste hat Betriebe der Metall- und Elektroindustrie in ganz Norddeutschland zu Warnstreiks aufgerufen, die Gewerkschaft fordert sieben Prozent mehr Lohn. In Südholstein soll am Donnerstag unter anderem in Wahlstedt (Kreis Segeberg) eine Kundgebung vor den Werkstoren des dänischen Pumpenherstellers Grundfos stattfinden. Die Gewerkschaft erwartet, dass rund 70 Prozent der rund 500-köpfigen Belegschaft daran teilnehmen werden. Obwohl Grundfos schon vor Monaten beschlossen hat, den Standort 2026 zu schließen, sei eine Lohnerhöhung dennoch auch in Wahlstedt wichtig, betont ein IG Metall-Sprecher. Denn diese würde auch höhere Entschädigungszahlungen, Sozialversicherungsleistungen oder auch ein höheres Arbeitslosengeld mit sich bringen. | NDR Schleswig-Holstein 07.11.2024 08:30 Uhr

Halstenbek: Feuerwehren löschen Dachgeschoss nach Saunabrand

In Halstenbek im Kreis Pinneberg ist am Mittwochabend im Dachgeschoss eines Reihenhauses Feuer ausgebrochen. Vermutlich sei es in einer Sauna entstanden, so die Leitstelle. Es gab demnach eine starke Rauchentwicklung. Verletzt wurde nach Angaben der Leitstelle niemand. Die Feuerwehren aus Schenefeld und Halstenbek hatten das Feuer gegen 22 Uhr gelöscht. Die Höhe des Schadens ist unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. | NDR Schleswig-Holstein 07.11.2024 07:00 Uhr

Taser-Unfall in Ahrensburg Thema im Innenausschuss

Der Innenausschuss des Landtages hat sich am Mittwoch damit beschäftigt, was bei einem Taser-Unfall in Ahrensburg (Kreis Stormarn) vor vier Monaten schief gelaufen ist. Das Ergebnis: Die Beamten sollen zu nah am Täter gestanden haben, sodass der Stromschlag auf sie übergegangen sei, so der Innenausschuss. Zukünftig sollen die Beamten besser im Einsatz mit den Tasern geschult werden. Bei dem Vorfall im Sommer hatte ein Polizeibeamter bei einem Einsatz sich selbst und eine Kollegin mit einem Elektroschocker getroffen und verletzt. Ahrensburg war eine von drei Pilotregionen in Schleswig-Holstein, in der Taser getestet worden waren. | NDR Schleswig-Holstein 07.11.2024 08:30 Uhr

