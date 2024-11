Stand: 06.11.2024 09:19 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Wohnraumschutzgesetz in Bad Oldesloe diskutiert

Der Bad Oldesloer (Kreis Stormarn) Wirtschafts- und Planungsausschuss hat am Dienstagabend über das Wohnraumschutzgesetz gesprochen, das seit Sommer in Schleswig-Holstein gilt. Darin geht es um grundlegende Bedingungen, wie geeigneter Wohnraum aussehen muss. Demnach sollten Wohnungen basale Grundansprüche erfüllen, erklärt Christoph Kosta vom Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen. Angewendet - beispielsweise in den Hölk-Hochhäusern - wird das Wohnraumschutzgesetz in Bad Oldesloe laut Bürgermeister Jörg Lembke (parteilos) noch nicht. Derzeit sei in Bad Oldesloe kein Fall bekannt, bei dem eine akute Anwendung notwendig erscheine, so Lembke. | NDR Schleswig-Holstein 06.11.2024 8:30 Uhr

Erneute Warnstreiks an Schön Klinik

Die Gewerkschaft ver.di hat die Mitarbeitenden der Schön Klinik in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) für Mittwoch und Donnerstag wieder zum Warnstreik aufgerufen. Für den Mittag ist eine Kundgebung geplant. Die psychosomatische Fachklinik hat bis jetzt keinen Tarifvertrag. Erste Verhandlungen mit der Gewerkschaft seien abgelehnt worden, erklärt ver.di. Die Klinik selbst erklärt sich gesprächsbereit und will die Patientenversorgung bis zum Streikende am Donnerstagabend gewährleisten. | NDR Schleswig-Holstein 06.11.2024 8:30 Uhr

HVV erhöht Preise in Südholstein und Hamburg

Der Hamburger Senat hat am Dienstagabend eine Preiserhöhung für Bus- und Bahnfahren beschlossen. Demnach steigen die Preise im Hamburger Verkehrsverbund für Einzeltickets für zwei Tarifringe und die Kurzsstrecke um zehn Cent. Außerdem soll es nur noch ein Ganztagesticket geben, die "9-Uhr-Tageskarte" fällt weg. | NDR Schleswig-Holstein 06.11.2024 8:30 Uhr

