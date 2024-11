Stand: 05.11.2024 09:51 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Kein Umbau des Norderstedter Rathauses

Die Umbaupläne des Norderstedter Rathauses (Kreis Segeberg) sind vom Tisch. Das hat am Abend der Hauptausschuss mit einer großen Mehrheit beschlossen. CDU und SPD hatten den Antrag eingebracht, da sie eine Überlastung der Verwaltung vermuteten. Mit den freigewordenen personellen Ressourcen wolle die Politik nun den Weg dafür frei machen, dass andere Baumaßnahmen umgesetzt werden, sagte ein Stadtsprecher. Dazu gehören zum Beispiel der Neubau des Campus Glashütte oder des Feuerwehrtechnischen Zentrums. | NDR Schleswig-Holstein 05.11.2024 08:30 Uhr

Geflügelsaison gestartet - Preise bleiben in Südholstein stabil

Anfang November gilt als Startschuss für die Geflügel-Saison. Nach Angaben der Landwirtschaftskammer bleiben die Preise für Martinsgans und Co. stabil. Laut Entenzüchter Jannik Rahlfaus aus Negernbötel (Kreis Segeberg) gibt es von Händlern und Futtermittelherstellern feste Preise, die so auch einfacher an die Kunden weitergegeben werden können. Das sei im vergangenen Jahr nicht der Fall gewesen. Für eine frische Ente liegt der Preis laut Landwirtschaftskammer zwischen 12 und 16 Euro. Eine Gans kostet aktuell zwischen 15 und 19 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 05.11.2024 08:30 Uhr

Urteil Raser-Prozess Ahrensburg: Geldstrafe und Fahrverbot

Ein 19-Jährigen ist vor dem Amtsgericht Ahrensburg (Kreis Stormarn) wegen fahrlässiger Tötung verurteilt worden. Nach Jugendstrafrecht verhängten die Richter 150 Sozialstunden, außerdem darf er in den nächsten sechs Monaten kein Auto fahren. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 19-Jährige vor einem Jahr in Travenbrück (Kreis Stormarn)mit seinem Auto deutlich zu schnell unterwegs war, als er aus einer Kurve flog und mit einem 85-Jährigen zusammenprallte. Dieser starb noch an der Unfallstelle. | NDR Schleswig-Holstein 05.11.2024 08:30 Uhr

HVV erhöht Preise für Bus und Bahn

Wer zum Beispiel in Südholstein und Hamburg mit Bussen und Bahnen des Hamburger Verkehrsverbunds (HVV) unterwegs ist, muss zum 1. Januar 2025 tiefer in die Tasche greifen. Dem NDR liegen die neuen Tarife vor, die der Hamburger Senat am Dienstag beschließen will. Demnach sollen etwa die beiden beliebtesten Einzeltickets für zwei Tarifringe und auch die Kurzstrecke um zehn Cent teurer werden. Außerdem wird es den Plänen zufolge nur noch ein Ganztagesticket als Tageskarte geben - und nicht mehr das 9-Uhr-Ticket. | NDR Schleswig-Holstein 05.11.2024 07:00 Uhr

