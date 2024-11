Festessen regional: Ente und Gans aus SH werden nicht teurer Stand: 04.11.2024 15:12 Uhr Die Preise für das beliebte Weihnachtsessen bleiben stabil. Gänse aus regionaler Aufzucht kosten voraussichtlich zwischen 15 und 19 Euro je Kilogramm, Enten bis zu 16 Euro.

Traditionell am Martinstag - also am 11.11. - beginnt die Gänsebraten-Saison auch in Schleswig-Holstein. Liebhaber von Fleisch aus regionaler Aufzucht können in diesem Jahr mit stabilen Preisen rechnen. Laut Landwirtschaftskammer reicht die Spanne von 15,00 bis 19,00 Euro je Kilogramm in der Direktvermarktung. Das seien im Durchschnitt zwar 2,00 Euro je Kilogramm weniger als im Vorjahr, dafür sei aber die Preisspanne deutlich größer geworden. Begründet wird das meist mit unterschiedlich stark gestiegenen Produktionskosten.

Auch bei Enten aus der Direktvermarktung liegen die Preise mit 12,50 Euro bis 16,00 Euro auf Vorjahresniveau. Nach Angaben der Landwirtschaftskammer gibt es inzwischen kaum noch einen Unterschied zu gefrorener Ware. Vereinzelt sei frische Ware ein bis zwei Euro teurer.

Importierte Ware oft aus Intensivmast

Wer wirklich regionales Fleisch kaufen möchte, sollte laut Landwirtschaftskammer genau auf die Herkunft achten und im Zweifel Geflügel aus der Direktvermarktung oder vom Wochenmarkt kaufen. Importierte Ware kommt den Angaben zufolge überwiegend aus Intensivmastbetrieben in Polen und Ungarn - regionales Saisongeflügel fast ausschließlich von der Weide in Schleswig-Holstein. Dort werde bei höherem Tierwohlstandard langsamer gemästet. Das spiegele sich in einem deutlich höheren Preis wider.

Vogelgrippevirus bedroht Betriebe

Ein großes Risiko für heimische Betriebe sei weiter das Vogelgrippevirus. Es gebe das Risiko, von heute auf morgen den gesamten Bestand zu verlieren. Auch wenn die Fallzahlen in diesem Jahr bisher deutlich niedriger als im Vorjahr seien, könnten Wildvögel das Virus in Freilandhaltungen eintragen.

