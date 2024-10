Stand: 30.10.2024 08:31 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Warnstreik-Aufruf in Schön-Klinik Bad Bramstedt

Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten der Schön-Klinik in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) am Mittwoch zu einem zweiten Warnstreik aufgerufen. Die Forderung der Gewerkschaft: Einen branchenüblichen Tarifvertrag, sowie eine maximale Arbeitszeit von 37 Stunden pro Woche und höhere Schichtzulagen. Die Klinikleitung lehnt das aber nach Angaben einer Verdi-Sprecherin ab. Bisher gibt es für 260 Mitarbeitende keinen Tarifvertrag. Eigenen Angaben zufolge ist die Klinik die größte psychosomatische Fachklinik für Akutbehandlungen und stationäre Reha in Deutschland. Während des Warnstreiks gibt es einen Notbetrieb, so die Gewerkschaft weiter. | NDR Schleswig-Holstein 30.10.2024 08:30 Uhr

Metaller Warnstreiks auf Südholstein ausgeweitet

Wegen zäher Verhandlungen im Metall-Tarifstreit weitet die Gewerkschaft IG Metall den Warnstreik jetzt auch auf Betriebe in Südholstein aus. Dazu gehören unter anderem eine Schiffs-Maschinenfabrik in Elmshorn sowie ein Torpedo-Produzent in Wedel (beide Kreis Pinneberg). Die Gewerkschaft fordert unter anderem sieben Prozent mehr Gehalt. Der Arbeitgeberverband Nordmetall hält die angekündigten Warnstreiks für überflüssig. | NDR Schleswig-Holstein 30.10.2024 08:30 Uhr

Wieder Wasser in Westerrade

Nach einem Wasserrohrbruch in Westerrade im Kreis Segeberg, steht die Versorgung seit dem Nachmittag wieder. Am Montag sprudelte wegen eines kaputten Rohrs das Wasser aus dem Boden, so die Bürgermeisterin. Knapp 20 Haushalte hatten dafür allerdings kein Wasser aus den Leitungen ihrer Wohnungen. Bürgerinnen und Bürger konnten sich bei Bedarf vorübergehend am Gerästehaus der Freiwilligen Feuerwehr mit Trinkwasser versorgen | NDR Schleswig-Holstein 30.10.2024 08:30 Uhr

