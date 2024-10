Stand: 29.10.2024 08:33 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Südholstein kämpft gegen aussterbene Innenstädte

Überall in Südholstein machen sich Verantwortliche Gedanken darüber, wie sie Leben und Erlebnisse in den aussterbenden Innenstädten schaffen können. Bad Segeberg (Kreis Segeberg) will Besucherinnen und Besucher mit verkaufsoffenen Sonntagen, Aktivitätsangeboten und Stadtfesten in die Innenstadt locken. In Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) sorgt dafür schon seit 2016 das Kultur- und Bildungszentrum mit Veranstaltungen. Laut einer Sprecherin funktioniert das gut, denn aktuell seien nur wenige Ladenflächen frei. In Elmshorn (Kreis Pinneberg) gibt es ein eigenes Innenstadtkonzept, dort will man mit Gutscheinen und Veranstaltungen Kunden in die Stadt locken. | NDR Schleswig-Holstein 29.10.2024 08:30 Uhr

Schönster Dorfplatz in SH liegt in Leezen - Klein Offenseth-Sparrieshoop hat besten Dorfpark

Der Heimatbund und der Städtetag in Schleswig-Holstein haben die schönsten Dörfer ausgezeichnet. Den Wettberwerb gab es zum ersten Mal. Und unter den Top 5 sind auch zwei Dorfplätze aus Südholstein gelandet: In Leezen (Kreis Segeberg) befindet sich demnach der schönste historische Dorfplatz. Den ersten Platz teilt sich Leezen mit Meimersdorf am Stadtrand von Kiel. Und Klein Offenseth-Sparrieshoop (Kreis Pinneberg) bekam den Sonderpreis für den schönsten Dorfpark. Das hat eine neunköpfige Jury entschieden. | NDR Schleswig-Holstein 29.10.2024 08:30 Uhr

B4 bei Quickborn nach Unfall am Abend wieder frei

Verkehrschaos nach einem Unfall auf der B4/Kieler Straße am Montagabend in Quickborn (Kreis Pinneberg). Dort waren laut Polizei drei Autos ineinander gefahren. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte der Unfallverursacher eine rote Ampel übersehen haben. Die B4 musste an der Stelle über eine Stunde voll gesperrt werden. | NDR Schleswig-Holstein 29.10.2024 08:30 Uhr

