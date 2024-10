Stand: 22.10.2024 09:24 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Regionalzug bei Bargteheide auf offener Strecke evakuiert

Auf der Bahnstrecke zwischen Bad Oldesloe und Bargteheide (beide Kreis Stormarn) hat ein technischer Defekt am Montagnachmittag einen Regionalzug gestoppt. Rund 270 Menschen mussten evakuiert werden und auf freier Strecke in einen anderen Zug umsteigen, sagte ein Bahnsprecher. Die Fahrgäste wurden beim Ausstieg von der Feuerwehr unterstützt. Auf der Strecke konnte daraufhin nur noch ein Gleis befahren werden. Es kam zu Ausfällen und Verspätungen. Ab dem Abend lief der Zugverkehr auf der Strecke wieder normal, so der Bahnsprecher. | NDR Schleswig-Holstein 22.10.2024 09:30 Uhr

Klimaanpassung: Schenefeld will sich vor Überflutung schützen

Die Stadt Schenefeld (Kreis Pinneberg) will sich besser vor Starkregenereignissen schützen, bei denen große Wassermassen nicht schnell genug abfließen können. Im Bauausschuss wurde dazu eine Untersuchung vorgestellt. Das Ergebnis: Die Aufgabe sei größer als zunächst angenommen, sagte der der Ausschussvorsitzende Michael Behrens auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein. "Wir müssen genauer hingucken: Wo kann die Stadt etwas tun und wo müssen die einzelnen Bürger für ihre eigenen Wohnungen oder Grundstücke sich kümmern", sagte Behrens. Konkrete Maßnahmen sollen im kommenden Jahr geplant und umgesetzt werden. | NDR Schleswig-Holstein 22.10.2024 09:30 Uhr

A20-Bau könnte bald weitergehen

In den Weiterbau der A20 bei Bad Segeberg (Kreis Segeberg) kommt laut der zuständigen Projektgesellschaft DEGES wieder Bewegung. Das Vorhaben gehört seit Jahren zu einem der großen Streitthemen im Land. Vor zehn Jahren waren die Pläne wegen mehrerer Klagen unter anderem der Umweltschutzverbände BUND und NABU gescheitert. Die Nachbesserungen der DEGES in den Planungen sehen unter anderem vor, dass Fledermäuse und Haselmäuse durch dreizehn Flora- und Faunabrücken geschützt werden sollen, so ein Sprecher. Der NABU spricht dieses Mal von einem konstruktiven Austausch. Wenn die Baugenehmigung noch in diesem Jahr erteilt wird, können die Bauarbeiten laut DEGES Anfang des kommenden Jahres beginnen. | NDR Schleswig-Holstein 22.10.2024 09:30 Uhr

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

