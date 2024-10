Stand: 21.10.2024 09:18 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Autodiebstähle in Südholstein

Die Polizei in Südholstein sucht wegen mehrerer Diebstähle nach Zeugen: In Glinde (Kreis Stormarn) hatten Unbekannte laut Polizei in einer ganzen Serie die Gläser von Außenspiegeln gestohlen. 14 Fälle hatte die Polizei in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag registriert. In einem davon haben die Unbekannten einen Sensor für einen Toter-Winkel-Assistenten mitgenommen. In Tornesch und Pinneberg sind laut Polizei sogar drei Autos gestohlen worden. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2024 08:30 Uhr

Extremsportlerin aus Elmshorn umschwimmt Manhattan

Sie hat es geschafft: Extremschwimmerin Anke Tinnefeld aus Elmshorn (Kreis Pinneberg) ist am Sonntag einmal um den New Yorker Stadtteil Manhattan geschwommen - das sind ungefähr 48 Kilometer. "Ich bin überglücklich, dass das geklappt hat. Die Strömung war unglaublich. Der Hudson-River hat mir fast die Schuhe ausgezogen", sagte Anke Tinnefeld im Anschluss. Etwa neun Stunden war die Elmshornerin dafür im Wasser unterwegs. Das war nicht ihr erstes Extrem-Schwimm-Ereignis: Zuvor hatte sie unter anderem schon den Ärmelkanal und den Fehmarn-Belt durchquert. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2024 08:30 Uhr

Neues Stellwerk: Behinderungen an U1 zwischen Norderstedt und Hamburg

Wegen Arbeiten für ein neues Stellwerk müssen Pendler von Norderstedt nach Hamburg mehr Zeit einplanen. Laut HVV ist von Montag bis Mittwoch ein Ersatzverkehr zwischen Ochsenzoll und Fuhlsbüttel-Nord unterwegs. Von Donnerstag bis Sonntag dann zwischen Norderstedt-Mitte und Ochsenzoll. Laut HVV können die Fahrten bis zu 20 Minuten länger dauern. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.10.2024 | 08:30 Uhr