Giftige Chlor-Kohlenwasserstoffe in Pinneberg

Gefährliche Giftstoffe sind bei Bodenuntersuchungen in der Stadt Pinneberg östlich der Bahnhofstraße entdeckt worden, unter anderem so genannte leicht flüchtige chlorierte Kohlenwasserstoffe. Diese gelten als krebserregend. Sie sollen laut Kreisverwaltung auch zum Teil ins Grundwasser gelangt sein. Das Trinkwasser sei aber nicht betroffen, es bestehe keine Gefahr. Der Vorsitzende des Umwelt-Ausschusses im Kreis, Schmitz, geht davon aus, dass der Boden an der Stelle jetzt aufwendig saniert werden muss. Die Kreisverwaltung will rund 200.000 Euro bereitstellen, um die Verunreinigungen und deren Herkunft genauer untersuchen zu lassen. | NDR Schleswig-Holstein 24.09.2024 08:30 Uhr

Weinger Autos - mehr Fußgängerzone in Kaltenkirchen

Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) bekommt zwei neue Fußgängerzonen. Geplant sind etwa 300 Meter neben Rathausgarten und Marktplatz. Das hat die Stadtvertretung gestern Abend beschlossen. Der Vorsitzende des Bau- und Planungsausschuss in Kaltenkirchen, Thies Rickert, sagte zu NDR Schleswig-Holstein: Das solle die Innenstadt beleben. Er hofft auf neue Cafés oder Geschäfte, die Menschen zum Bummeln einladen. | NDR Schleswig-Holstein 24.09.2024 08:30 Uhr

Ärger wegen "Elterntaxis" in Barsbüttel

An der Schule im "Soltausredder" in Barsbüttel (Kreis Stormarn) gibt es Ärger wegen so genannter "Elterntaxis" also Eltern, die ihre Kinder dort zur Schule fahren. Gerade zu Stoßzeiten sei der Bereich dadurch verstopft. Der Bürgermeister von Barsbüttel hat deshalb einen Antrag beim Kreis Stormarn gestellt, damit Autos dort zeitweise verboten werden können. Nach Angaben eines Gemeindevertreters seien Elterntaxis vor Schulen und Kindergärten häufig viel zu schnell unterwegs. Sie sorgten dort für Unsicherheiten im Straßenverkehr und Gefahren für Kinder und Jugendliche. Er fürchtet allerdings, dass die Entscheidung der Kreisverwaltung noch Wochen bis Monate dauern könne. | NDR Schleswig-Holstein 24.09.2024 08:30 Uhr

