E-Bus-Brand in Elmshorn: Bahn-Behinderungen bis Dienstag

Nach dem Brand eines Elektrobusses in einer Bahnunterfühung in Elmshorn (Kreis Pinneberg) am Donnerstag kommt es laut Bahn noch mindestens bis Dienstag zu Einschränkungen. Nach NDR-Recherchen fährt die Nordbahn inzwischen wieder im Pendelverkehr von Elmshorn nach Hamburg sowie von Elmshorn nach Itzehoe (Kreis Steinburg). Allerdings kommen die Züge zum Teil mit Verspätung an. Bahn-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter versuchen, den Fahrgästen zu helfen. Komplett gesperrt ist dagegen immer noch die Strecke zwischen Elmshorn und Neumünster. Deshalb fahren weiterhin keine Züge zwischen Hamburg und Kiel. Die Bahn will nach eigenen Angaben ein betroffenes Stellwerk bis Dienstag reparieren. | NDR Schleswig-Holstein 09.09.2024 08:30 Uhr

Ultraleichtflugzeug landet in Uetersen-Heist im Baum

In der Nähe des Flugplatzes Uetersen-Heist im Kreis Pinneberg ist nach Angaben des Kreisfeuerwehrverbandes am Sonntag ein Ultraleichtflugzeug in einen Baum gekracht. Das Fluggerät und der Pilot hingen zunächst in den Baumkronen fest. Höhenretter des Technischen Hilfswerks (THW) mussten den 78-Jährigen mit einem Hubschrauber und einer Seilwinde retten. Insgesamt waren mehr als 100 Rettungskräfte im Einsatz. Laut der Polizei Bad Segeberg erlitt der Pilot aus Niedersachsen einen Schock, blieb sonst aber unverletzt. | NDR Schleswig-Holstein 09.09.2024 08:30 Uhr

Mehrere Verletzte bei Cyclassics im Kreis Pinneberg

Beim Radrennen Cyclassics sind am Wochenende Tausende Hobby- und Profiathleten durch Südholstein geradelt. Überschattet wurde das Rennen von zwei schweren Stürzen im Kreis Pinneberg, einer bei Bevern und einer in Barmstedt. Mindestens sechs Teilnehmende mussten dabei laut Veranstalter verletzt ins Krankenhaus gebracht werden, ein Schwerverletzter sogar mit einem Rettungshubschrauber. Die übrigen Teilnehmenden des Rennens seien anschließend ohne Zeitnahme ins Ziel nach Hamburg gefahren. | NDR Schleswig-Holstein 09.09.2024 08:30 Uhr

