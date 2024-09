Stand: 06.09.2024 08:58 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Bahnprobleme nach Busunfall in Elmshorn

Bahnpendler brauchen vermutlich bis Samstagabend starke Nerven. Durch den Brand eines Elektrobusses ist Stellwerk am Bahnhof Elmshorn (Kreis Pinneberg) ausgefallen. Der Bus war am Donnerstagnachmittag in einer Unterführung mit geringer Durchfahrtshöhe am Bahnhof Elmshorn stecken geblieben. Dabei wurde ein Akku des E-Busses beschädigt, und ging Flammen auf. Durch die Löscharbeiten sei viel Wasser in ein Stellwerk gelaufen, jetzt müssten Kabel ausgetauscht werden, sagte ein Bahnsprecher. Das sorgt für Zugausfälle. Betroffen ist am Bahnknoten Elmshorn unter anderem die Bahnstrecke Kiel - Hamburg. Die Bahn bittet Pendler über Lübeck nach Hamburg zu fahren. Zwischen Hamburg und Itzehoe beziehungsweise Wrist (beide Kreis Steinburg) fahren im Moment gar keine Züge. | NDR Schleswig-Holstein 06.09.2024 08:30 Uhr

Landebahnsperrung sorgt für mehr Flugverkehr über Norderstedt

Am Hamburger Flughafen wird ab kommenden Montag für zwei Wochen die Start- und Landebahn Norderstedt/Alsterdorf zur einzigen Landebahn. Die andere über Hamburg-Niendorf und Langenhorn ist dann wegen Wartungsarbeiten gesperrt, teilte der Flughafen mit. Die Arbeiter entfernen unter anderem Gummireste, die Flugzeuge hinterlassen, wenn sie aufsetzen. Außerdem müssen sie Markierungen erneuern. | NDR Schleswig-Holstein 06.09.2024 08:30 Uhr

