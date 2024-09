Stand: 03.09.2024 08:48 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Ausbildung in Teilzeit: Friseur in Kaltenkirchen macht es vor

Für viele Auszubildende beginnt in diesen Tagen das erste Lehrjahr. Ein Friseursalon in Kaltenkirchen im Kreis Segeberg geht da in diesem Jahr einen neuen Weg. Weil viele Betriebe keine Azubis finden, hat sich der Salon für die Ausbildung in Teilzeit entschieden. Dabei kann die Arbeitszeit im Betrieb bis auf die Hälfte verkürzt werden. Die Ausbildungsdauer verlängert sich dadurch. So konnten genügend Bewerber und Bewerberinnen gefunden werden. | NDR Schleswig-Holstein 03.09.2024 08:30 Uhr

ABC-Schützen haben ersten Schultag - mehr Schulanfänger in Südholstein

Von heute an beginnt auch für die ABC-Schützen in Südholstein die Schule. Laut den Kreisverwaltungen sind die Schülerzahlen weiter angestiegen. Im Kreis Stormarn wurden in diesem Jahr etwa 2.500 Schülerinnen und Schüler eingeschult. Im Kreis Segeberg sind es fast 2.900 und damit gut 200 mehr als im vergangenen Jahr. Und im Kreis Pinneberg kommen in diesem Jahr knapp 3.400 Kinder in die Schule. Das sind fast 130 mehr als im Vorjahr. Das statistische Bundesamt führt die wachsenden Schülerzahlen auf geburtenstärkere Jahrgänge und die verstärkte Zuwanderung zurück. | NDR Schleswig-Holstein 03.09.2024 08:30 Uhr

Apfelernte in Südholstein fällt schlechter aus als 2023

Aktuell ist die Apfelernte in der Hochphase. Und bereits jetzt zeichnet sich eine schlechtere Ernte ab als im vergangenen Jahr. Grund dafür ist laut Fachgruppe der Obstbauern das schlechte Wetter zur Blütezeit der Bäume im März und April. An zu wenigen Tagen war es wärmer als 15 Grad. Die Obstbauern rechnen deshalb mit einem Ernteausfall von 25 Prozent, das sind etwa 9.000 Tonnen. Ein Großteil der Apfelbäume in Schleswig-Holstein steht in der Haseldorfer Marsch im Kreis Pinneberg. Die Apfelernte läuft noch bis Ende Oktober. | NDR Schleswig-Holstein 03.09.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: Kirche im NDR | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.09.2024 | 08:30 Uhr