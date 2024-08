Stand: 26.08.2024 09:09 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Favoriten gewinnen bei der 40. Ausgabe des Fahrfests des Nordens

Beim Fahrfest des Nordens in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) sind am Wochenende sechs Landesmeister-Titel im Pferdesport vergeben worden. Jürgen Johannsen aus dem Kreis Schleswig-Flensburg wurde zum zehnten Mal Landesmeister der Pferde-Einspänner. Auch in allen anderen Kategorien siegten laut Veranstalter die Favoriten. Vor allem am Sonntag zum großen Finale kamen viele Zuschauerinnen und Zuschauer. Das Fahrfest fand in diesem Jahr zum 40. Mal statt. Bei dem Turnier treten unter anderem Pferde- und Ponykutschen gegeneinander an. Das Ziel ist es, Hindernisse so schnell wie möglich zu umfahren. | NDR Schleswig-Holstein 26.08.2024 08:30 Uhr

Lange Baustellen sorgen für Sperrungen

Zwei größere Baustellen sorgen von diesem Montag an für Verkehrsbehinderungen in Südholstein. Zum einen wird an der B431 in Wedel im Kreis Pinneberg bis Mitte Oktober gebaut. Die Rissener Straße wird dafür stadteinwärts in verschiedenen Abschnitten gesperrt. Laut Stadtwerke Wedel werden neue Glasfaserleitungen und Schutzrohre für die Stromversorgung verlegt. Außerdem wird zwischen Bad Oldesloe und Steinfeld im Kreis Stormarn die Fahrbahn der B75 erneuert. Auch dort wird die Straße laut Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr bis Anfang Oktober gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 26.08.2024 08:30 Uhr

Große Internet-Störung im Kreis Segeberg

Seit einem Monat funktioniert in sieben Gemeinden im Kreis Segeberg das Internet nicht richtig, auch der Fernsehempfang soll teilweise gestört sein. Das berichten Anwohner. Der Betreiber Deutsche Glasfaser sagt jedoch, die Probleme bei rund 2.800 Haushalten seien behoben. Hintergrund ist wohl ein größerer Stromausfall im Juli. Sülfelds Bürgermeister Marek Krysiak (CDU) hat dem Betreiber jetzt einen Brief geschrieben, weil die Bewohner der Gemeinde nicht weiterkamen. Von den Störungen seien außerdem die Gemeinden Borstel, Hasenmoor, Struvenborn, Sievershütten, Todesfelde und Wittenborn betroffen. Laut Deutsche Glasfaser finden noch bis Freitag geplante Wartungsarbeiten statt, die für Ausfälle sorgen könnten. | NDR Schleswig-Holstein 26.08.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.08.2024 | 08:30 Uhr