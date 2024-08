Stand: 23.08.2024 08:49 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Südholstein: Höchster Anstieg von Pendlern in Metropolregion HH

Allein aus dem Kreis Pinneberg pendeln fast 76.000 Menschen zu ihrem Job außerhalb der Kreisgrenzen - das sind mehr als die Hälfte aller Erwerbstätigen im Kreis. Die meisten davon pendeln nach Hamburg. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung. Zusammen mit den Nachbarkreisen Segeberg, Stormarn und dem Herzogtum-Lauenburg sind es insgesamt fast 400.000 Menschen, die täglich nach Hamburg zur Arbeit fahren - das ist der höchste Anstieg an Pendlern in einer Metropolregion in Deutschland. Gestiegen ist auch die Länge der Arbeitswege: Sie betragen jetzt zwischen 20 und 22 Kilometern - etwa fünf Kilometer mehr als bisher. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2024 08:30 Uhr

A21 zwischen Bad Oldesloe und Bargteheide gesperrt

Pendler und Autofahrer von und nach Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) müssen sich am Sonnabend auf Umwege und längere Fahrzeiten einstellen: In Richtung Süden ist die A21 dann zwischen Bad Oldesloe-Süd und Bargteheide dicht, so die zuständige Autobahn GmbH. Die Sperrung gilt von Sonnabend um 8 Uhr bis zum Sonntag um 8 Uhr. Dort wird die Fahrbahndecke saniert. Eine Umleitung ist ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2024 08:30 Uhr

Schön verpackte Bücherei-Ausweise für Erstklässler

Mehrere Stadtbüchereien und -bibliotheken in Südholstein haben sich einen kleinen Beitrag für die Schultüte überlegt: In Bad Segeberg (KreisSegeberg) zum Beispiel können Eltern noch bis zum Start der Schule kostenlos schön verpackte Büchereiausweise für ihre Kinder abholen, sagt die Leiterin der Stadtbücherei, Imma Terheyden-Breffka. Eine ähnliche Aktion gibt es bei der Stadtbücherei Norderstedt (Kreis Pinneberg). Die Stadtbücherei Pinneberg lädt die kleinen zu Schnupperangeboten ein. Und in Elmshorn (Kreis Pinneberg) bekommen Erstklässlerinnen und Erstklässler zum Schulstart günstige Bastelpackungen. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2024 08:30 Uhr

