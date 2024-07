Stand: 19.07.2024 11:05 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Weltweite Computerprobleme - Auswirkungen auch am Hamburger Airport

Weltweite Störungen bei den Computersystemen sorgen aktuell für Probleme bei An- und Abflüge am Hamburger Flughafen. Wie eine Sprecherin mitteilte, seien vier Fluggesellschaften davon betroffen. Tickets gebe es erstmal nur am Schalter. Eigentlich hatte sich der Flughafen zum Start der Sommerferien auf großen Andrang vorbereitet - 55.000 Passagiere wurden erwartet, 400 Maschinen starten und landen normalerweise pro Tag. Auch neue Geräte zur schnelleren Abfertigung an der Sicherheitskontrolle wurden nach Angaben des Airports dafür angeschafft. Die Ursache der Computerausfälle ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 19.07.2024 10:00 Uhr

Personalengpass wegen zu früher Blaubeer-Saison

Wegen des milden Wetters hat die Blaubeer-Saison in Schleswig-Holstein früher begonnen als üblich. "Wir sind schon seit zehn Tagen am Ernten", sagt Landwirt Klaus Albersmeier aus Stocksee im Kreis Segeberg. Dies habe jedoch zu Personalprobemen geführt, da zu dem Zeitpunkt noch keine Ferien waren. Schüler und Studenten als Saisonarbeitskräfte hätten demnach gefehlt. "Die Arbeitskräfte sind knapp und schwer verfügbar", so Albersmeier. Mit dem Ferienbeginn hofft er, dass sich das nun ändert. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Preise für Blaubeeren kaum gestiegen, erzählt der Beerenobstberater in Schleswig-Holstein. | NDR Schleswig-Holstein 19.07.2024 08:30 Uhr

Bad Bramstedt: Geflohener Straftäter gefasst

In Bad Bramstedt im Kreis Segeberg ist Donnerstagnachmittag ein Häftling geflohen, konnte aber nach rund vier Stunden in einem Waldstück wieder festgenommen werden. Der 20-jährige Mann war auf einem begleiteten Ausgang die Flucht gelungen, so ein Polizeisprecher. Bei der anschließenden Suche war auch ein Hubschrauber im Einsatz. Wofür der Mann im Gefängnis sitzt und wie genau er den zwei begleitenden Justizvollzugsbeamten entkommen konnte, dazu wollte sich die Polizei bisher nicht äußern. | NDR Schleswig-Holstein 19.07.2024 08:30 Uhr

