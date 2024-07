Stand: 12.07.2024 08:47 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Halstenbek warnt vor Blaualgen im Krupunder See

Halstenbeks Bürgermeister Jan Krohn (CDU) warnt vor Blaualgen im Krupunder See im Kreis Pinneberg Im Wasser können diese bei Menschen zu Allergien, gereizten Schleimhäuten oder Magen-Darm-Problemen führen, so Krohn. "Wir haben ja wieder warme Tage vor uns und Starkregenereignisse, die dafür sorgen, dass ganz viel Nährstoffe in den Uferbereichen angespült werden, die als Nahrung für diese Blaualgen gelten", sagte der Bürgermeister NDR Schleswig-Holstein. Auch Tiere sollten nicht mit dem Wasser in Berührung kommen. Da der See Landschaftsschutzgebiet ist, ist Schwimmen laut Krohn dort ohnehin seit 1964 verboten - doch viele würden sich nicht daran halten. | NDR Schleswig-Holstein 12.07.2024 08:30 Uhr

St. Adolf-Stift und LungenClinik starten strategische Partnerschaft

Die LungenClinic Großhansdorf und das St. Adolf-Stift Krankenhaus in Reinbek (beide Kreis Stormarn) wollen künftig bei Lungen- und Atemwegsbeschwerden zusammenarbeiten. Nach Angaben beider Krankenhäuser will die Lungenklinik dafür Kompetenzen und Kapazitäten das Krankenhauses zur Verfügung stellen. Im Gegenzug können Patientinnen und Patienten mit Problemen am Herzen oder den Blutgefäßen sowie bei Erkrankungen im Magen-Darm-Trakt Hilfe bei den Spezialisten des Krankenhauses Reinbek erhalten. Die Krankenhäuser wollen außerdem in der Ausbildung zusammenarbeiten. Zum Beispiel sollen die Assistenzärzte in Abteilungen des jeweils anderen Hauses qualifiziert werden. | NDR Schleswig-Holstein 12.07.2024 08:30 Uhr

Fahrradfahrer bei Unfall im Kreis Pinneberg schwer verletzt

In Appen im Kreis Pinneberg ist ein Fahrradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ist er dort mit einem Pkw zusammengestoßen. Die Unfallursache wird noch ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 12.07.2024 06:00 Uhr

Möglicherweise bald weniger Busverbindungen in SH

Das Land will Geld für den Busverkehr streichen. Bisher steigt die Summe vom Land jedes Jahr um 1,8 Prozent, um beispielsweise steigende Personal- und Betriebskosten abzudecken. Nun soll die Summe bei rund 82 Millionen Euro stagnieren. Die Einsparung bestätigte das Verkehrsministerium auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein. Henning Görtz (CDU), Landrat im Kreis Stormarn und Vorsitzender des schleswig-holsteinischen Landkreistages, befürchtet, dass Kommunen ab kommenden Jahr deshalb Busverbindungen streichen. | NDR Schleswig-Holstein 12.07.2024 06:00 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.07.2024 | 08:30 Uhr