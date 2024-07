Stand: 02.07.2024 08:50 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Pferd muss nach Verkehrsunfall eingeschläfert werden

Bei einem Unfall zwischen einer Reiterin und einem Auto ist Montagabend in Reinbek (Kreis Stormarn) ein Pferd gestorben. Wie die Polizei mitteilt, ist der Schimmel gegen 17.15 Uhr mit einem Auto auf der Möllner Landstraße im Ortsteil Büchsenschinken zusammengestoßen. Die Frontscheibe des Pkw ist dabei komplett zerstört worden, so ein Sprecher der Leitstelle. Das Pferd musste noch an der Unfallstelle eingeschläfert werden, weil es sich bei der Kollision schwer am Lauf verletzt hat. Die beiden unfallbeteiligten Personen kamen mit einem Schock ins Krankenhaus. Warum es zu der Kollision gekommen ist, ermittelt jetzt die Polizei. | NDR Schleswig-Holstein 02.07.2024 08:30 Uhr

Einschränkungen im Bahnverkehr in Südholstein

Bei der Nordbahn fallen im Juli mehrere Zugverbindungen aus. Einem Sprecher zufolge sind vor allem die Züge der Linien zwischen Hamburg und Itzehoe bzw. Wrist (beide Kreis Steinburg) betroffen. Aber auch auf der Bahnverbindung zwischen Hamburg und Kiel bzw. Flensburg kommt es zu Einschränkungen. Einzelne Züge brauchen länger und sind deshalb mit Verspätung unterwegs oder fahren früher ab als normalerweise. Für die Fahrten, die komplett ausfallen, gibt es einen Ersatzverkehr mit Bussen oder die Möglichkeit, auf die die S-Bahn umzusteigen. | NDR Schleswig-Holstein 02.07.2024 08:30 Uhr

Bau der Ostküstenleitung: Großer Bohrer wird getauft

In Henstedt-Ulzburg im Kreis Segeberg müssen für den Bau der Ostküstenleitung Kabel im Boden verlegt werden - in einem sogenannten Düker, also einer Art Tunnel. Um den zu graben, braucht es unter anderem einen riesigen Bohrer. Am Dienstag wird der Bohrer von der Landtagsvizepräsidentin und den beteiligten Baufirmen getauft und nimmt dann seine Arbeit auf. Laut Netzbetreiber hat dieser Bohrer einen Durchmesser von 2,70 Meter. Mit der Ostküstenleitung soll Windstrom aus Norddeutschland ins bundesweite Stromnetz eingespeist werden. Bis 2027 soll die Ostküstenleitung fertig sein. | NDR Schleswig-Holstein 02.07.2024 08:30 Uhr

