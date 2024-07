Stand: 01.07.2024 09:37 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Kükels: Feuer an Carport zerstört angrenzendes Mehrfamilienhaus

Für die Feuerwehr in Kükels im Kreis Segeberg hat es in der vergangenen Nacht einen Großeinsatz gegeben. Dort war erst ein Carport und dann ein Mehrfamilienhaus in Brand geraten. Die Polizei vermutet als Ursache, dass sich ein Akku selbst entzündet hat. Das Feuer brach kurz vor 1 Uhr aus, so Patrick Juschka, Sprecher der Feuerwehr im Kreis Segeberg. Es habe dann vom Carport aus auf das Dach des Mehrfamilienhauses übergegriffen. 130 Einsatzkräfte waren vor Ort. Die fünf Wohnungen im Haus wurden unbewohnbar. Am Montagmorgen rollte für die Nachlöscharbeiten unter anderem ein Bagger an. | NDR Schleswig-Holstein 01.07.2024 08:30 Uhr

Umfrage zum Sportangebot der Zukunft in Quickborn

Wie kann das Sportangebot der Zukunft aussehen? Diese Frage hat Quickborn im Kreis Pinneberg seinen Bewohnerinnen und Bewohnern in den vergangenen Wochen gestellt. Mit einer Umfrage wollte die Stadt herausfinden, welche Altersgruppe sich welches Sportangebot wünscht. "Von den 3.000 Quickbornerinnen und Quickbornern haben rund 700 geantwortet. Das ist eine gute Quote", sagte Stadtsprecher Helge Tiemann. Die Ergebnisse der Umfrage sollen im Herbst vorliegen. Die Stadt will daraus einen professionellen Sportentwicklungsplan erarbeiten - zum Beispiel darüber, zu welchen Zeiten Sporthallen benötigt werden. In Quickborn gibt es neben Fußball und Handball auch Vereine für Tennis, Tanzen, Sportangeln und Golf. | NDR Schleswig-Holstein 01.07.2024 08:30 Uhr

Nach Blitzeinschlag: Kinder sammeln für Storchennest in Kaltenkirchen

Nachdem durch das Unwetter am vergangenen Donnerstag ein Storchenhorst in Kaltenkirchen im Kreis Segeberg von einem Blitz getroffen wurde, haben Kinder aus der Nachbarschaft Spenden gesammelt. Insgesamt 750 Euro sind zusammengekommen, die für Futter und einen neuen Mast genutzt werden sollen. In dem Nest sind immer noch zwei kleine Storchenküken und auch der Papa - die Storchenmutter hatte sich beim Unwetter vergangene Woche schützend über ihre Jungen gestellt und war vermutlich durch den Blitzeinschlag gestorben. Der Mast unter dem Nest wurde stark beschädigt. | NDR Schleswig-Holstein 01.07.2024 08:30 Uhr

