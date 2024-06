Stand: 28.06.2024 08:19 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Bilanz Unwetter - mehr als 100 Einsätze der Feuerwehr

Hagelkörner so groß wie Murmeln, bis zu 60 Litern Regen pro Quadratmeter und umherfliegende Äste - das ist die Bilanz des Unwetters vom Abend in Südholstein. Mehr als 100 Mal mussten die Einsatzkräfte ausrücken, melden Leitstellen. Hauptsächlich mussten Keller ausgepumpt und Äste von den Straßen geräumt werden. In Quickborn im Kreis Pinneberg ist das Dach eines Sonnenstudios eingebrochen, weil es den Wassermassen nicht standgehalten hat. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 28.06.2024 08:30 Uhr

Baustopp für riesiges Logistigzentrum in Ellerau

Das geplante Logistikzentrum der Firma Hillwood in Ellerau im Kreis Segeberg darf vorerst nicht gebaut werden. Das hat das Oberverwaltungsgericht in Schleswig in einem Eilverfahren entschieden. Die Nachbarstadt Quickborn hatte wegen eines drohenden Verkehrskollaps geklagt. Eine sogenannte Verkehrsflusssimulation wurde dem Gericht noch als Beweismittel vorgelegt. Quickborns Bürgermeister Thomas Beckmann freut sich über den Erfolg, denn die Stadt habe nun fast anderthalb Jahre für diese Entscheidung gekämpft. Laut Oberverwaltungsgericht ist die Entscheidung nicht anfechtbar. Eine Anfrage von NDR-Schleswig-Holstein hat Hillwood bisher nicht beantwortet. | NDR Schleswig-Holstein 28.06.2024 08:30 Uhr

Digitale Bauanträge jetzt neu im Kreis Pinneberg

Pinneberg wird der erste Kreis im Land, in dem ein digitaler Bauantrag möglich wird. Alles, was bisher mit vielen Papierformularen beanatragt werden musste, kann ab sofort übers Internet eingereicht werden. Landrätin Elfi Heesch geht davon aus, dass damit in Zukunft auch viel Zeit bei der Bearbeitung gespart werden kann. Die Landrätin kann sich außerdem über 490.000 Euro Förderung für ein KI-Projekt in der Verwaltung freuen. Konkret soll die künstliche Intelligenz in der Analyse von Daten im Bereiche Soziales, Jugend und Finanzen eingesetzt werden.

