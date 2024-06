Stand: 21.06.2024 08:46 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Land gibt Geld für Radwege im ländlichen Raum

Um die Radwege in Südholstein auf Vordermann zu bringen, gibt das Land den Kreisen, Städten und Gemeinden insgesamt vier Millionen Euro. Für ganz Schleswig Holstein gibt es 20 Millionen. Laut Verkehrsministerium kommt das Geld auch aus ungenutzten Corona-Notkrediten. In den Kreis Segeberg fließen mehr als zwei Millionen Euro. Dort sollen vor allem Radwege an Kreisstraßen saniert werden. Die Kreise Stormarn und Pinnebergbekommen jeweils etwas mehr als eine Million Euro. Die Förderung läuft bis Ende des Jahres aus. Das Geld muss deshalb innerhalb der nächsten sechs Monate ausgegeben werden. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2024 08:30 Uhr

Infoflyer für den Katastrophenfall im Kreis Pinneberg

Der Kreis Pinneberg will die Menschen besser auf einen möglichen Katastrophenfall vorbereiten. Dafür wurden jetzt neue Flyer erstellt, die unter anderem Checklisten enthalten, wie man seinen Haushalt vorbereiten kann. Eines der Beispiele wäre ein längerer Stromausfall, ein sogenannter Blackout. Auch wenn damit die extremsten Szenarien dargestellt werden, erklärte Kreisprecherin Katja Wohlers, es gebe keine Anzeichen für so einen Fall. Die Flyer dienen allein der Vorsorge. Sie liegen ab sofort in den Städte und Kommunen aus. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2024 08:30 Uhr

Streik an Paracelsus-Klinik beschäftigt nun das Arbeitsgericht

Seit Dienstag läuft ein unbefristeter Ärzte-Streik an der Paracelsus-Klinik in Henstedt-Ulzburg im Kreis Segeberg. Jetzt befasst sich das Arbeitsgericht in Neumünster damit. Nach Angaben der Ärztegewerkschaft Marburger Bund soll die Klinik einen Leiharzt eingesetzt haben, um die Auswirkungen des Streiks zu kompensieren. Dagegen klagt die Gewerkschaft nun im Eilverfahren. Die Gewerkschaft fordert eine Lohnerhöhung und einen Inflationsausgleich für die Ärztinnen und Ärzte in Henstedt-Ulzburg, lehnt aber ein aktuelles Angebot der Klinikleitung ab. Bis alle zurück an den Verhandlungstisch kommen, soll laut Marburger Bund weiter gestreikt werden. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2024 08:30 Uhr

