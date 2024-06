Stand: 20.06.2024 09:18 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Prozess wegen Brandserie in Kaltenkirchen beginnt

Ein 24-jähriger Mann muss sich wegen mutmaßlicher Brandstiftung vor dem Amtsgericht Neumünster verantworten. Er soll insgesamt acht Feuer in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) gelegt haben. Unter anderem soll er ein Fahrzeug vom Kampfmittelräumdienst angezündet haben. Die Brandserie hatte Ende 2023 die Einsatzkräfte wochenlang beschäftigt, laut Staatsanwaltschaft sind dabei Schäden in Höhe von mehr als 150.000 Euro entstanden. Verletzte gab es keine. Im Februar schon hatte die Polizei gesagt, dass der Mann einige der Taten zugegeben habe und dass in seiner Wohnung auch Beweismittel gefunden worden seien. | NDR Schleswig-Holstein 20.06.2024 08:30 Uhr

Norderstedt erfolgreich gegen Tauben

Die Stadt Norderstedt (Kreis Segeberg) macht gute Erfahrungen mit einem Taubenschlag, der seit zwei Jahren auf dem Herold Center steht. Rund 100 Tauben nutzen den Taubenschlag bereits, den die Stadt zusammen mit dem Stadttaubenverein Hamburg aufgestellt hat, sagt Taubenbetreuer Alexander Kolganov. Durch den Taubenschlag sei die Population kontrolliert gedrosselt worden. Der Betreuer tauscht dafür die Eier gegen Attrappen aus, sodass nur wenige Küken ausgebrütet werden. Außerdem bekommen die Tauben nur noch im Taubenschlag Futter, ansonsten gilt ein Fütterungsverbot. 200 neue Tauben konnten so schon verhindert werden. | NDR Schleswig-Holstein 20.06.2024 08:30 Uhr

Basketball-Turnier an Grundschulen

Weil es immer weniger Sportlehrerinnen und Sportlehrer im Land gibt, sollen Kinder durch das Projekt "Trainer machen Schule" trotzdem in Bewegung kommen. Am Donnerstag starte am Alstergymnasium in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) das Grundschulfinale im Basketball mit mehr als 450 Kindern, sagt Organisator Björn Hinrichs. Die Trainer sind für bis zu sechs Wochen an den Schulen und übernehmen in dieser Zeit den Sportunterricht. Dabei geht es aber nicht nur um Basketball: Den Kindern würden auch soziale Tugenden wie Kommunikation und Deeskalation beigebracht, sagt Hinrichs, der das Projekt vor 13 Jahren ins Leben gerufen hat. | NDR Schleswig-Holstein 20.06.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.06.2024 | 08:30 Uhr