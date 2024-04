Stand: 16.04.2024 08:50 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Bundesverdienstkreuz geht an einen Quickborner

Norbert Lanz aus Quickborn (Kreis Pinneberg) bekommt heute in Kiel das Bundesverdienstkreuz verliehen. Lanz ist leidenschaftlicher Handwerker und begeistert damit auch seit Jahren junge Menschen für seine Branche. Der 67-Jährige ist Zimmermeister und hat in seinem Leben mehr als dreißig Lehrlinge ausgebildet. Unter anderem dafür erhält er die Auszeichnung. "Ich bin stolz wie Bolle, dass ich das bekomme", sagt Lanz. | NDR Schleswig-Holstein 16.04.2024 08:30 Uhr

Einwohnerversammlung zu geplanter Landesunterkunft in Bad Segeberg

Es fehlt an Unterkünften für Geflüchtete in Südholstein. Das Land will deshalb die Landesunterkunft im Levopark in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) für ein Jahr vergrößern. Am Dienstagabend gibt es dazu eine Einwohnerversammlung, bei der die Pläne genauer erklärt werden. Bürgermeister Toni Köppen (parteilos) bekommt dabei Unterstützung von gleich zwei Ministerinnen aus Kiel. Aktuell sind die Kapazitäten in Bad Segeberg auf 1.300 Menschen begrenzt. Ziel der Planung ist das, um weitere 500 aufzustocken. Bürgermeister Köppen rechnet mit bis zu 1.000 Teilnehmern bei der Veranstaltung am Dienstagabend 18:30 Uhr in der Mehrzweckhalle der Stadt. | NDR Schleswig-Holstein 16.04.2024 08:30 Uhr

