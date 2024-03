Stand: 27.03.2024 09:21 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Medienkompetenzpreis SH geht nach Bargteheide

Welche Auswirkungen hat Künstliche Intelligenz auf unser Leben? Dieser Frage gehen seit einem Jahr Schülerinnen und Schüler des Eckhorst-Gymnasiums in Bargteheide im Kreis Stormarn nach. Für das Schulfernsehen haben sie sieben Filme mit Experten aus Forschung, Politik und Wirtschaft produziert - und dafür jetzt den Medienkompetenzpreis des Landes Schleswig-Holstein gewonnen. Das Projekt aus Bargteheide setzte sich gegen 54 weitere durch. Mit dem Preisgeld von 3.000 Euro sollen jetzt weitere Fernseh-Beiträge produziert werden. | NDR Schleswig-Holstein 27.03.2024 08:30 Uhr

Viele überfahrene Kröten in Quickborn

Durch die milden Temperaturen sind aktuell wieder mehr Kröten unterwegs zu ihren Laichgewässern. In Quickborn im Kreis Pinneberg wurden viele überfahren, als sie einen Bereich der Ulzburger Landstraße überqueren wollten, sagte Hans-Joachim Bull, Sprecher der BUND-Ortsgruppe. Anwohner hatten sich bei ihm gemeldet. Er schätzt, dass es bis jetzt mehr als 100 tote Kröten sind. In dem Abschnitt gibt es keine Amphibienschutzzäune. Die Tiere würden jedoch nicht nur durch direktes Überfahren getötet, "sondern auch durch den Unterdruck der Fahrzeuge, wenn die mit hoher Geschwindigkeit vorbeifahren", erklärt der BUND-Sprecher. Er fordert Hinweisschilder für Autofahrer. | NDR Schleswig-Holstein 27.03.2024 08:30 Uhr

Neuer Immobilienatlas für Hamburg und Südholstein angekündigt

Zuletzt sind die Immobilienpreise in Deutschland so stark gesunken wie seit über 20 Jahren nicht mehr. Die Landesbausparkasse untersucht regelmäßig, wie sich die Preise entwickeln und will am Mittwoch den neuen Immobilienatlas für Hamburg und das Umland, unter anderem Südholstein, vorstellen. | NDR Schleswig-Holstein 27.03.2024 08:30 Uhr

