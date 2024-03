Stand: 22.03.2024 10:22 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Prozess gegen Unternehmer von Allwörden wegen Tierquälerei

Der ehemalige Bäckerei-Unternehmer Manfred von Allwörden muss sich vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, Pferde seines Gestüts in Grönwohld (Kreis Stormarn) über mehrere Monate vernachlässigt zu haben. Konkret sollen sogenannte Entwurmungskuren nicht gemacht worden sein. 14 Tiere des 62-Jährigen mussten daraufhin eingeschläfert werden, so die Anklage. Es sind insgesamt drei Verhandlungstermine angesetzt | NDR Schleswig-Holstein 22.03.2024 08:30 Uhr

Holländerbrücke in Reinbek: Arbeiten verzögern sich

Die sogenannte Holländerbrücke in Reinbek (Kreis Stormarn) steht seit 14 Jahren und ist seitdem eigentlich ein Sanierungsfall. Denn die 98 Meter lange Brücke wies von Anfang an Baumängel auf. Seit einem halben Jahr wird die Brücke jetzt grundlegend saniert und ist voll gesperrt. Wie die Stadt auf NDR Anfrage mitteilt, verzögern sich die Arbeiten. Offenbar wurden Trägerelemente falsch ausgemessen. Ein zweiter Grund für die Verzögerungen sei das Wetter. Weil das seit Oktober so schlecht war, konnte zum Teil auch nicht weitergebaut werden. Laut Stadt sind inzwischen 80 Prozent der Arbeiten abgeschlossen. Wann die Brücke wieder frei gegeben wird, ist unklar. | NDR Schleswig-Holstein 22.03.2024 08:30 Uhr

DRK übt Kolonnenfahrt im Kreis Pinneberg

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) übt am Sonnabend mit mehreren Fahrzeugen im Kreis Pinneberg das Kolonnefahren. An der Übung nehmen elf Fahrzeuge des Katastrophenschutzes und Sanitätsdiensts teil, erklärt das DRK. Los geht es um 12.30 Uhr in Elmshorn. Von dort geht es über Groß Nordende, Pinneberg und Quickborn über die A7 nach Itzehoe und zurück zum DRK-Ortsverein Elmshorn. Die Fahrzeuge sind zum Teil mit nur 40 km/h unterwegs. Gegen 19 Uhr soll die Übung beendet sein. | NDR Schleswig-Holstein 22.03.2024 08:30 Uhr

