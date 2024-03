Stand: 08.03.2024 10:03 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Bad Segeberg: Wie geht es weiter mit der Schule am Kastanienweg?

Der Landrat des Kreises Segeberg, Jan Peter Schröder (parteilos), hat am Donnerstag im Jugendhilfeausschuss eine Übergangslösung für die Schule am Kastanienweg in Bad Segeberg vorgestellt: Wenn das Förderzentrum im Juli schließt, sollen die 20 Schüler im Anschluss nicht mehr an einem Ort unterrichtet werden. Es gebe kein Gebäude mit ausreichend Platz, so der Landrat. Die Schulkinder sollen deshalb auf die Franz-Claudius-Schule und die Poul-Due-Jensen-Schule in Wahlstedt aufgeteilt werden. Auf der Kreistagssitzung kommenden Donnerstag wird über das Konzept abgestimmt. Die Schule am Kastanienweg ist das einzige Förderzentrum für emotionale und soziale Entwicklung im Land. | NDR Schleswig-Holstein 08.03.2024 08:30 Uhr

Besserer Tierschutz: KI soll Rotwild auseinanderhalten können

Der Landesjagdverband lässt zurzeit eine Gesichtserkennungs-Software für Rotwild entwickeln. Das Programm soll mithilfe Künstlicher Intelligenz einzelne Tiere auseinanderhalten können. Geld dafür kommt unter anderem von der Landesregierung. Am Freitag übergibt Digitalisierungsminister Dirk Schrödter (CDU) im Wildpark Eekholt (Kreis Segeberg) einen Förderbescheid über rund 70.000 Euro. Mit der Software können Naturschützer die Wanderrouten einzelner Tiere herausfinden und besser schützen. | NDR Schleswig-Holstein 08.03.2024 08:30 Uhr

Aktionen in Südholstein zum internationalen Weltfrauentag

Zum internationalen Frauentag finden in Südholstein verschiedene Aktionen statt: In Bad Segeberg (Kreis Segeberg) geht es im KulturHaus Remise um mehr Solidarität mit Frauen aus dem Iran. In Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) veranstalten die Frauen vom BELLA-DONNA-Haus eine Parade und eine Kundgebung. Die Gruppe der Kreis-Frauenberatung aus dem Kreis Pinneberg nimmt zudem am "Women's March" in Hamburg teil. | NDR Schleswig-Holstein 08.03.2024 08:30 Uhr

A7-Vollsperrung ab heute Abend

Ab heute Abend 20 Uhr ist die A7 in Richtung Hannover zwischen Hamburg-Nordwest und Hamburg-Volkspark für 57 Stunden voll gesperrt. Das hat die Autobahn GmbH mitgeteilt. An der Anschlussstelle Hamburg-Stellingen ist die Fahrbahn massiv beschädigt und muss saniert werden. Die Autobahn GmbH empfiehlt, den gesperrten Bereich weiträumig zu umfahren. Die Umleitung ist von der Anschlussstelle Neumünster Süd an ausgeschildert. Sie führt über die B205, A21 und A1. Am frühen Montagmorgen sollen die Arbeiten dann abgeschlossen sein. | NDR Schleswig-Holstein 08.03.2024 07:00 Uhr

