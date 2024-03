Stand: 06.03.2024 08:41 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Regio-Kliniken: Erste Anwohnerversammlung in Pinneberg

Auf dem Ossenpadd in Pinneberg soll das neue Zentralklinikum der Regio-Kliniken entstehen. Bürgermeister Thomas Voerste (parteilos) hat dazu am Dienstagabend zu einer ersten Anwohnerversammlung eingeladen. Er wolle eine transparente Kommunikation und die Grundstücksverkäufe würden in diesen Tagen abgeschlossen. Nach Angaben des Bürgermeisters waren etwa 40 Anwohnerinnen und Anwohner vor Ort. Einige hätten sich konkretere Antworten gewünscht, etwa zum Erhalt von Grünflächen oder Lärmschutz. Laut Voerste soll es noch vor dem Sommer eine weitere Info-Veranstaltung geben, bei der auch die Regio-Kliniken dabei sein sollen. | NDR Schleswig-Holstein 06.03.2024 08:30 Uhr

Empfang für engagierte Frauen

Anlässlich des Weltfrauentages am Freitag wollen Schleswig-Holsteins stellvertretende Ministerpräsidentin Monika Heinold (Grüne) und Gleichstellungsministerin Aminata Touré (Grüne) Ehrenamtlerinnen danken. 100 Frauen sind deshalb zu zu einem Empfang auf Gut Pronstorf eingeladen. Eine von ihnen ist Claudia Ehmsen aus Wahlstedt (Kreis Segeberg), die seit Jahren beim Arbeiter-Samariter-Bund aktiv ist. Sie hilft zum Beispiel Rettungskräften dabei, belastende Einsätze zu verarbeiten. "Ich finde es gut, dass das gesehen und gefördert wird, dass Frauen, die ja viele Ehrenämter bekleiden, in den Mittelpunkt gerückt werden", sagt sie. | NDR Schleswig-Holstein 06.03.2024 08:30 Uhr

Keine Abflüge am Hamburger Flughafen am Donnerstag

Die Gewerkschaft ver.di hat neben dem Lufthansa-Bodenpersonal auch die Luftsicherheitskräfte in Hamburg für Donnerstag zum Warnstreik aufgerufen. Laut Flughafen müssen deshalb voraussichtlich alle 141 Abflüge für morgen gestrichen werden. Auch bei ankommenden Flügen kann es Probleme geben. | NDR Schleswig-Holstein 06.03.2024 08:30 Uhr

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

